Google推出新應用工具 讓長時間未使用app能額外騰出60%佔用容量
Google宣布推出新版Bundletool工具，標榜能精簡手機中長期存放，卻相當少用的app佔據空間，最高約可額外騰出60%容量。
雖然目前的智慧型手機搭載儲存空間已經越來越大，但在部分入門機種的儲存容量依然有限，在目前越來越多app佔用容量越來越大，導致不少人為了下載新款app，必須事先清空手機儲存容量，如此一來可能也會造成日後想要再次使用相同app或遊戲的不便。
因此，在此次推出的新版Bundletool工具中，Google將讓開發者能針對曾經下載至手機端使用的app進行必要資訊打包，其中包含個人設定資料、遊戲儲存進度等內容，其餘部分則可暫時從手機上移除，直到使用者想要再次使用時，即可透過網路下載需要更新部分。
如此一來，使用者即可避免長時間未使用的app佔據儲存容量，同時即便日後再次啟動app時，僅需下載部分內容就能迅速恢復原本使用狀態，這樣的方式則有點類似過往Nextbit的技術，但似乎仍有些差異。
目前Google準備將此項工具提供開發者使用，讓更多app都能透過此項功能，在長時間未使用情況下減少佔據容量情況。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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