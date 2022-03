Nothing將在3月23日舉辦線上活動 有望推出首款手機

日前傳出第一款手機與行動電源產品即將揭曉消息後,Nothing隨即預告將在格林威治標準時間3月23日下午2點 (台灣時間當日晚間10點)舉辦名為「C The Truth」的線上直播活動。

Nothing並未透露具體新品細節,但從活動頁面附上Qualcomm旗下Snapdragon品牌標誌,顯然新品與Qualcomm技術應用會有深度關聯,因此不難猜測新品將與手機相關。

實際上,從Nothing創辦人裴宇 (Carl Pei)日前透露已經重回手機業界,而@evleaks在個人Twitter頁面分享照片,更證實裴宇曾向Qualcomm執行長Cristiano Amon展示新款手機,凸顯接下來的發表活動重點將是Nothing品牌下的第一款手機產品。

Nothing to see here. pic.twitter.com/mzLeTVHSXm