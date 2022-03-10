Nothing將在3月23日舉辦線上活動 有望推出首款手機

日前傳出第一款手機與行動電源產品即將揭曉消息後，Nothing隨即預告將在格林威治標準時間3月23日下午2點 (台灣時間當日晚間10點)舉辦名為「C The Truth」的線上直播活動。

Nothing並未透露具體新品細節，但從活動頁面附上Qualcomm旗下Snapdragon品牌標誌，顯然新品與Qualcomm技術應用會有深度關聯，因此不難猜測新品將與手機相關。

實際上，從Nothing創辦人裴宇 (Carl Pei)日前透露已經重回手機業界，而@evleaks在個人Twitter頁面分享照片，更證實裴宇曾向Qualcomm執行長Cristiano Amon展示新款手機，凸顯接下來的發表活動重點將是Nothing品牌下的第一款手機產品。

另外，Nothing公布目前已經累積募得1.44億美元資金，同時先前推出的Nothing ear (1)耳機更在6個月內累積銷售超過40萬副，並且在過去一年內累積銷售50萬副，更標榜此款耳機達成100%碳中和表現。

而在近期中，Nothing則是獲得由新世界發展行政總裁鄭志剛聯合創辦的C資本 (C Ventures)，以及瑞典EQT Ventures領投的B輪融資，金額總計達7000萬美元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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