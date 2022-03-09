多家手機廠下調銷售預測 供應商稱上半年市場慘淡

集微網消息，連續數日的戰爭不僅重創了俄烏兩國，也對全球許多產業帶來了衝擊，且在兩國開戰後，美、英及歐洲多國聯合對俄發動了多項製裁。其中不乏有許多企業參與，宣佈暫停在俄的產品銷售。

據央視新聞客戶端報導，當地時間3月1日，美國蘋果公司發表聲明稱，將暫停在俄羅斯銷售蘋果公司產品並限製蘋果支付功能。此外，今日俄羅斯和衛星通訊社的應用程序也已從俄羅斯以外的蘋果應用商店中刪除。

毫無疑問，俄烏衝突的餘威也同樣波及到了智能手機市場。這也是繼新冠疫情之後，市場又一次遭遇“黑天鵝”事件。

戰局對市場影響幾何？

近日，有一線品牌供應商在談及終端客戶上半年訂單需求時對集微網表示：“從目前的情況來看，今年上半年整個手機市場都很淡；特別是在俄烏衝突發生之後，我們看到所有客戶的forecast都調整了。”

今年2月上旬，諮詢機構TrendForce在俄烏兩國尚未開戰前公佈了關於2022年全球手機市場的情況，預估 2022年智能手機產量約為13.9 億部，排名靠前的大廠出貨量分別為：三星2.76億部、蘋果2.43億部、OPPO為2.08億部、vivo為1.49億部。

然而僅過了半個月，局勢卻出現了翻天覆地的變化。

衆所周知，如今智能手機市場份額已經高度集中化，整體出貨量的波動，基本上都來源於頭部企業產品銷量的變化情況。因此，任何一家企業參與對俄羅斯的製裁，都會對市場出貨量造成影響。一家諮詢機構分析師對集微網表示：“前段時間各大機構都在積極做預測分析，雖然兩國矛盾依舊存在，但畢竟沒有正式開戰，現在是此一時彼一時了。”

該分析師指出：“今年手機市場的銷售預測是會下調，但是歐洲的形勢復雜多變，所以現在大家也還沒有底，不知道調多少合適。可以肯定的是需求不會好，但具體會有多壞也不好說，主要還是得看俄烏衝突以及幾個國家對俄羅斯的製裁會發展到什麽程度。”

對此，Strategy Analytics分析師Woody Oh表示，俄羅斯其他領先的智能手機 OEM 很可能會在未來幾天內加入蘋果在俄羅斯的行動，如果目前的情況持續幾周或幾個月，俄羅斯的智能手機市場很可能會受到嚴重影響，因為俄羅斯是近年來智能手機出貨量排名前五的國家之一，也是智能手機營收排名前十的國家。

雖然俄羅斯國內市場可能會有較大影響，但從集微網了解到的信息來看，目前產業鏈和分析機構都對俄烏衝突的影響持相同觀點，認為如果這次衝突的能夠在短期內結束，那麽對手機市場的影響是非常有限的。

針對前文中蘋果發表的那份聲明，上述提到的分析師補充道：“由於華為消費者業務受挫，蘋果在俄羅斯手機市場的份額應該能夠排進前三名，但也僅有3、400萬部，所以可以判斷整體需求量不會太大。即便是俄羅斯與烏尅蘭兩國市場對手機的需求，預估一年的量大概就在4000-4500萬部之間。2022年全球手機市場出貨量即使因此下滑，整體影響範圍預計在3%左右。”

存在最壞的可能

值得關注的是，有行業人士表示：“基於中俄之間的良好關系，合理猜測不可能出現中國手機廠商對俄羅斯停售產品的情況，因此，海外品牌若因對俄停售空缺出來的份額也會轉嫁到中國品牌身上。”從Counterpoint Research發佈的俄羅斯手機市場出貨報告可知，該國手機市場份額基本上被三星、小米、蘋果、華為等主流品牌佔據。

顯而易見，國內幾家一線品牌在俄羅斯已經建立起品牌效應；尤其在華為因供應問題導致市場份額大幅下滑後，以榮耀、realme為代表的一批廠商份額明顯提升。

“我們認為排前幾位的品牌廠中，最有可能跟進蘋果暫停對俄售貨這個動作的就是三星，而三星目前是在俄羅斯最受歡迎的高端品牌，份額也比較可觀；如果該品牌同樣選擇暫時對俄羅斯出貨，那對於虎視眈眈的國產品牌來說明顯是利好的。除了對終端市場利好，這樣的局面也勢必能夠給供應鏈創造需求。”對方補充說到。

需要指出的是，若此次衝突局面繼續發酵惡化，隨之而來的滙率及通貨膨脹問題將對於全球經濟以及整個手機產業鏈產生更大的影響。

該行業人士也指出：“如果從好的角度來看，這場戰事應該不可能拖太久；那麽兩個國家如果要恢復經濟，一定要從在行的事情開始著手；該出天然氣出天然氣，該出糧食出糧食，該出石油的要出石油……因為衹有貨出得去，錢才能進得來。但若是最壞的情況，雙方衝突引發的能源危機毫無疑問是會給全球經濟帶來大範圍影響。”

不僅如此，國際研究機構Strategy Analytics在報告中也提到，在最壞的情況下，俄烏衝突將引發全球能源危機和全球經濟衰退。全球智能手機製造和供應鏈也將被大規模打亂。到 2022 年，全球智能手機市場規模將大幅縮水，全球各地區的供應商都將受到影響。

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