Google公佈「Android 12L」新功能 提供平板、折疊裝置更好的大螢幕空間設計

傳聞 Google 將推出 Pixel 折疊手機，雖然還不知道是真的假的，但Google在3月8日正式推出專為平板與折疊裝置設計的「Android 12L」作業系統，並陸續提供 Samsung、Lenovo 和 Microsoft 等三家公司的平板與折疊手機使用。

Google 旗下 Android 工程副總裁 Andrei Popescu 表示平板電腦和折疊式裝置的大螢幕適合用來觀賞電影、回覆電子郵件或視訊聊天；Android 12L 的多樣功能是基於 Android 12 系統的更新，主要讓平板電腦和折疊式裝置更簡單、更容易使用。

圖片及資料來源：Google

分頁模式能瀏覽更多資訊

越大的裝置螢幕，能有更多的空間來顯示資訊，Google 優化 Android 12L 系統的主螢幕、螢幕鎖定、系統通知、裝置設定和其他種功能畫面的顯示，讓這些功能有各自的專屬欄位，以便有更多的空間可以查看和清除系統通知，藉此在裝置上呈現出更美觀的系統畫面。

在進行新裝置的設定時，使用者可透過分頁模式，瀏覽到更多資訊；還能在「設定」中修改功能，不需要在各種設定頁面間頻繁切換。

舉例來說，想改變裝置的主畫面時，可直接從功能列上選擇「主畫面與風格」，並在螢幕另一側進行選擇，不需要多做畫面切換。

圖片及資料來源：Google

新增的工具列欄位方便同時多功能處理

Android 12L 新增一個工具列欄位，能即時啟動和切換應用程式，使用者也可以從任務欄中拖拉任何應用程式，並進入分割視窗模式，方便一次處理兩件事情。

這項功能可以讓使用者在閱讀新聞的同時欣賞 YouTube 影片，或是在 Chrome 瀏覽器找尋美食，同時透過 Google 地圖查看它的所在位置。

Google 官方計畫在 2022 年陸續為 Samsung、Lenovo 和 Microsoft 的裝置推出更新，將 Android 12L 帶到平板電腦和折疊式裝置上，並將繼續打造更多樣的功能及特性，讓使用者能在 Android 13 或是升級後的版本中，充分使用大螢幕裝置。

圖片及資料來源：Google

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦