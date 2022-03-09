郭明錤爆料蘋果「全新30W快充」今年上市 iPhone 14有福了

天風國際分析師郭明錤7日於推特發文爆料，蘋果公司即將推出30W功率的氮化鎵技術（GaN）快速充電器，將使iPhone或iPad產品充電速度再升級！

根據外媒9to5mac分析，安卓積極推出功率240W的快充， 因此蘋果公司將充電器升級至30W是有意義的，且可能運用至今年發布的iPhone 14，或新MacBook Air、iPad Pro或iPad Air上。

蘋果公司去年甫發布首款GaN充電器、140W USB-C電源，適用於16吋MacBook Pro，氮化鎵技術實現充電器更輕薄且能更節能的願望。

然而，9to5mac也認為蘋果公司幾乎年年都在改變產品充電器規格，如iPhone 11 Pro支援18W充電器、iPhone 12 Pro支援20W充電器，如今郭明錤透露蘋果公司將推出功率30W氮化鎵技術快速充電器的消息，但9to5mac推測此產品應是需要獨立購買。

Apple may release its next GaN charger in 2022, which supports about 30W and has a new form factor design. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 7, 2022

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