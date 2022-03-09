手機號碼20年沒換很正常？ 網友指「這種人」才會一直換

女星大S與韓國始祖偶像具俊曄復合的消息震驚亞洲，讓他們再續前緣的關鍵是大S「20多年沒換的電話號碼」，引起大眾熱烈討論一般人「更換電話號碼的頻率」。有網友在PTT發問，認為室內號碼除非搬家，不然應該比較少換，而手機號碼沒什麼大事也不會換，因此好奇地詢問網友們：「20年以上不換號碼的人多嗎？」

許多網友分享，「我的快30年，還是菜雞，090門號」、「沒事幹嘛換號碼」、「23年沒換過」、「一直換才是透漏你的年紀，以為還是窮學生用預付卡喔」、「我的號碼從我爸用到我這，快30年沒換過了」、「國中用到現在沒換過，20年」、「又沒欠錢，幹嘛換」。

部分網友分析換手機號碼的不便之處，包括電話綁行動支付、驗證碼、聯絡人資訊要重新設定等，「綁支付換了麻煩」、「沒換號碼才是正常吧，現在一堆驗證綁手機」、「很多帳號銀行等等都綁門號，換門號很麻煩的」、「換還要記號碼很麻煩」。

不過也有網友指出，20年前沒有可攜式門號，要換電信業者就一定要換門號，「那個時代大家很常換手機號碼，運氣好的可以只改前面四個，後面都一樣，這樣方便朋友們重新記號碼。」有部分網友分享，「也有人是怕被騷擾而改號碼」、「從來沒換過，但缺點是詐騙電話很多」、「正常人能不換就不換，反而常換的會被懷疑是不是要躲債或躲什麼人」。

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