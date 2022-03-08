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iPhone進水怎麼辦？果粉曝這功能「自動排水」你可能不知道

聯合新聞網 / 綜合報導
iPhone進水該怎麼辦？ 示意圖／ingimage
iPhone進水該怎麼辦？ 示意圖／ingimage

iPhone不小心進水該怎麼辦？一名網友表示他的iPhone不慎進水，系統自動跳出「無法充電」警告且指示他中斷連接線，待手機乾燥後再充電，但原PO直言根本不知道該等多久才對，文章曝光後就有網友分享「排水功能」可輕鬆解決此狀況。

這名網友在PTT發文表示，某天他將iPhone放進口袋裡，但因不小心觸碰液體，導致手機畫面跳出「偵測到浸水」導致無法充電的警告，內容指示需要中斷連接（電源）使其乾透，立即充電恐損害iPhone。原PO第一次遇到這種情況，直呼過去即使遇到下雨天也不會這樣，好奇「要等多久才可以充電啊？」

原PO的iPhone不慎進水，導致系統跳出「無法充電」警告。 圖擷自PTT
原PO的iPhone不慎進水，導致系統跳出「無法充電」警告。 圖擷自PTT

許多資深果粉分享可使用「捷徑／排水功能」來排除，是靠「聲音震動」原理將水滴向外排出，更有人提醒千萬不能用吹風機吹乾，恐造成反效果。

Youtuber蘋果爹曾介紹「排水功能」設定方法，打開捷徑App並切換至「我的捷徑」內，按右上角「+」符號新增捷徑，接著再點選「加入動作」、添加文字如「排水」，搜尋「音量」並調整音量至100%，再添加「Base 64編碼」（由此下載），最後選擇「播放聲音」即可。

此外，依照蘋果官方指引，若不慎弄溼iPhone，可使用柔軟、不起毛絮的布（如拭鏡布）擦乾iPhone，且等候至少5小時後再連接充電

PTT iPhone Apple

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