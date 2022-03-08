iPhone SE適合沒錢又想拿蘋果客群？他怕「被瞧不起」 果粉這樣說

蘋果公司推出多代iPhone手機，各機種不只價格有差，外觀設計、功能特色也各有千秋，但有網友就對主打價格便宜的SE系列提出疑問，他質疑這款手機適合沒錢又想拿iPhone的人，他好奇買了會不會反而被果粉瞧不起？貼文釣出部份果粉大讚SE系列隱藏1特點，其實才是最優選擇。

「買iPhone SE會被果粉看不起嗎？」原PO提出疑問，他坦言SE版本其實就是平價、低規版的iPhone，適合沒錢又想買蘋果的人，他好奇「如果跟忠實果粉說自己拿iPhone SE會不會被對方鄙視啊？」文章一出，引起許多網友熱議。

許多網友對原PO的疑問感到詫異，直言「不會啊！畢竟還是自己人」、「我就『手掌比較小』，而且新機螢幕尺寸越大越重，SE拿起來反而不吃力」、「不會，是iPhone就贏一半了」、「有些人還是Home鍵（Touch ID）基本教義派，自己知道好用就好」。

更有人點名iPhone SE系列保有Home鍵設計是最大優點，「指紋解鎖很爽」、「SE很好啊！有指紋辨識欸」、「SE 2代有Home鍵就贏了好嗎？」、「我就是要有Home鍵啦！沒Home鍵我就是不爽用」、「沒指紋真的非常糟」。 網友在PTT發文討論iPhone SE系列手機。 圖擷自PTT

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