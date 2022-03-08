聽新聞
test
0:00 / 0:00
Android 12L今年問世 三星等品牌大螢幕裝置將導入
Google去年10月針對平板電腦和摺疊式機種等大螢幕裝置發表Android12L作業系統預覽版本，今天Google公布12L多項功能，將在今年陸續為三星、聯想和微軟的裝置推出更新。
Android工程副總裁波皮斯庫（Andrei Popescu）在官方部落格發文指出，越大的裝置螢幕，能有更多的空間來顯示資訊。Google正在優化Android 12L系統的主螢幕、螢幕鎖定、系統通知、裝置設定和其他功能畫面顯示，在平板電腦和折疊式裝置上呈現更美觀的系統畫面。
波皮斯庫說，Google從使用者回饋得知，向下滑動通知欄最常見的原因是檢查和清除系統通知。Android12L為系統通知、快速功能設定提供各自專屬欄位，以便有更多空間可以查看和清除系統通知。
當進行新裝置的設定時，使用者也能透過Android12L的分頁模式，一口氣瀏覽更多資訊。使用者將能在「設定」中修改功能，不需要在各項步驟的設定頁面之間頻繁切換。
Google也在Android 12L增加一個工具列欄位，讓多工工作者能即時啟動和切換應用程式，也可以從任務欄中拖拉任何應用程式，並進入分割視窗模式，方便一次處理兩件事情，例如在閱讀新聞的同時觀看YouTube影片。
大家夯什麼
▪ 來了！蘋果春季發表會3月9日凌晨登場 5款新品預測一次看
▪ 有雷／自尊心請收回！《艾爾登法環》發行5天 他已破關爬到這等級、曝光二周目後續
▪ iPhone 14重回復古向它致敬？外型傳定案不再「凸眼」、沒了這一款
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言