Google正式釋出Android 12L 針對平板、螢幕可凹折手機大尺寸螢幕最佳化

去年底釋出測試版本，並且預告將在今年第一季底推出的Android 12L，目前確定將在今年針對三星、聯想及微軟裝置，以及更多平板與螢幕可凹折裝置釋出更新，而Pixel 3a、Pixel 4、Pixel 4a、Pixel 5與Pixel 5a都會從即日起陸續收到更新通知，而Pixel 6系列機種則預計會在3月底獲得升級。

依照Android工程副總裁Andrei Popescu說明，Android 12L實際上是以Android 12為基礎打造，主要加入對應大尺寸螢幕與螢幕可凹折使用模式最佳化設計，同時接下來也會將Android 12L使用體驗納入接下來即將推出的Android 13。

而Android 12L分別納入Google先前針對平板裝置打造使用體驗，包含加入Kids Space與Entertainment Space服務，同時也採用與三星合作應用在Galaxy Z Fold 3、Galaxy Z Flip 3等螢幕可凹折裝置的操作模式，讓Android 12L能更符合平板與螢幕可凹折裝置使用需求，同時能呈現更美觀的操作介面設計。

另外，針對大尺寸螢幕與一般手機操作模式上的差異，Google也調整諸如下拉式功能選單操作模式，例如讓系統通知、快速功能設定有各自專屬欄位，藉此騰出更多空間顯示必要通知內容。而在設定介面中，使用者亦可透過分頁模式檢視更多選項，無須在多層頁面切換，而分割畫面顯示的多工介面也變得更直覺，方便使用者同時開啟不同app，或是比對瀏覽內容。

Google預計在今年底之前陸續向三星、聯想、微軟等品牌打造的平板、螢幕可凹折裝置提供Android 12L升級，而在Pixel系列手機則會從即日起陸續向Pixel 3a、Pixel 4、Pixel 4a、Pixel 5與Pixel 5a都會從即日起陸續收到更新通知，而Pixel 6系列機種則預計會在3月底獲得升級。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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