Sony PS VR2新專利傳讓頭盔具有震動與聲音 能感受強風吹拂

2022 年1月，索尼互動娛樂（Sony Interactive Entertainment LLC. ,簡稱SIE）證實 PSVR 2 即將到來，並且公佈 「PlayStation VR2」（PS VR2）與 PS VR2 Sense 遙控器的設計圖。

據傳 PS VR2 內建震動模擬功能，可以從頭部感受到壓力感、在緊張時刻遊戲角色不停加速的心跳速度、駕駛車輛時的貼背感，甚至還能模擬迎面而來的強風，讓玩家在 VR 虛擬實境有更多的體驗互動。

外媒日前發現「Positional Haptics via Head-Mounted Peripheral」專利，內容是為頭戴顯示器內建一個觸覺感測系統，雖然 SIE 公佈 PS VR2 設計圖公佈沒有提到這項功能，但外媒表示在專利圖以原始 PS VR 頭盔為範例，因此認為這項功能有機會在 PS VR 2 推出。

圖片及資料來源：gamerant

根據專利描述，這些觸覺感測器可以測量玩家的頭部與遊戲目標物體之間的距離、震動頻率和特定的聲音…等，並透過觸覺感測進行反饋。簡單來說，玩家戴著 VR 頭盔玩遊戲時，可以體驗到遊戲角色的緊張心跳、開快車的貼背感，能搭配 Tempest 3D 音效傳遞效果；甚至在理想情況下，當玩家在開放世界探索時，能模擬風吹拂頭髮的感覺。

這種觸感模擬有些類似 PlayStation DualSense 控制器，只是搖桿是讓玩家的手有反饋感，而 PSVR 2 是讓玩家的頭部有反饋。

目前 Sony 僅對外公佈 PlayStation VR 2 設計圖，但沒有透露任何具體上市時間、售價，玩家想了解更進一步的新消息可能要等到 E3 2022 大會。

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

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