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60%按鍵佈局好收納！Razer推新款機械鍵盤、採類比光軸設計

聯合新聞網 / 楊又肇

Razer宣布推出新款Huntsman Mini Analog機械式鍵盤，採用60%按鍵佈局，並且換上提供更好漸進壓按體驗的類比光軸設計。

Huntsman Mini Analog延續過往系列產品設計，採用浮島鍵盤設計，但在鍵軸設計改為類比光軸規格，藉此提供更漸進式壓按體驗，並且對應更細膩的操作精度。

框體部分則採用鋁材質，並且採用雙射出成型的PBT鍵帽，標榜對應更好耐用度與操作手感，另外也能藉由60%比例提供更方便的收納與使用模式，而USB-C連接線則採可拆式設計。

目前Razer Huntsman Mini Analog已經開放銷售，建議售價則是149.99美元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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