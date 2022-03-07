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哪支手機是維修噩夢？ iFixit：三星Galaxy S22和S22 Ultra

聯合新聞網 / 三嘻行動哇 Yipee!
圖片及資料來源：iFixit
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Samsung 三星 Galaxy S22、Galaxy S22+ 和 S22 Ultra 旗艦機種日前上市， 其中受到最多矚目的款式，就是將原本專屬 Note 系列功能的 S Pen 整合為一的頂規 Galaxy S22 Ultra，而且新機將搭載高通 Snapdragon 8 Gen 1 處理器，效能速度有更好地發揮。

儘管三星 Galaxy S22 旗艦手機擁有各種的優勢，但是對於喜歡嘗試 DIY 維修的朋友來說，Galaxy S22 和 S22 Ultra 很可能會是一場惡夢。

3C 維修公司 iFixit 已經完成 Galaxy S22 和 S22 Ultra 拆機，拆機過程發現兩款手機的機身內使用許多的黏著劑，即使是想要簡單地更換電池，也必須與黏著劑奮鬥才行，也讓換電池變成一門苦差事。

圖片及資料來源：iFixit
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iFixit 還表示儘管 Samsung 三星還沒有免費的公共服務手冊，但在拆機時也三星在手機設計過程中似乎沒有優先考慮螢幕維修，因此當螢幕有問題時更換非常麻煩。

唯一的優點是兩款手機都採用標準的十字螺絲，所以鬆開螺絲時非常簡單，綜合所有優缺點分析 iFixit 認為 Galaxy S22 和 S22 Ultra 的維修分數只有 3 分，比 iPhone 13 Pro 和 Pixel 5a 這兩款手機的維修分數更低。

圖片及資料來源：iFixit

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇https://3c.yipee.cc/199456/，聯合新聞網獲授權轉載。》

3C

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