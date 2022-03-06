Nothing首手機與行動電源產品 最快4月對外揭曉
順利將旗下首款耳機產品推向市場後，一加共同創辦人裴宇 (Carl Pei)自行創立品牌Nothing接下來似乎準備推出手機產品，同時最快可能會在4月對外公布。
TechCrunch網站取得消息表示，Nothing在MWC 2022展期間已經透過閉門展示形式對外介紹旗下首款手機產品，預期最快會在4月間亮相。
在此之前，Nothing已經收購過去由Android之父Andy Rubin所創立品牌Essential，以及其持有技術專利，同時也與Qualcomm締結合作關係，預期將會以Snapdragon處理器打造相關產品。
目前暫時還無法確認Nothing預計打造產品細節，而相關消息更透露Nothing可能也會同步推出旗下行動電源產品，其中預期會使用Qualcomm QuickCharge快充技術。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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