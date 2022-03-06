Nothing首手機與行動電源產品 最快4月對外揭曉

在稍早對外說明中，台灣Sony Mobile總經理林志遠表示內部已經著手準備今年度預計推行手機產品，但基於保密原則仍無法透露具體細節。而在目前公司結構與相機、聲音等電子產品整併之下，Sony Mobile依然會依循Sony著重以創新及科技技術打造令人感動產品的理念，藉此開發更聚焦在創作、體驗，以及高速連網的手機產品。

2022-03-05 15:02