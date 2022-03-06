NEX系列手機確定併入X系列 vivo證實即將推出新品
就在vivo官網上的NEX系列產品被下架，而去年vivo執行副總裁胡柏山也透露內部已經將NEX系列產品定位作調整，並且將新技術聚焦在iQOO系列機種，vivo副總裁賈淨東稍早則證實NEX系列未來將併入現行X系列，成為未來vivo旗艦機種。
某種程度上，其實可以視為vivo將高階旗艦機種簡化，尤其近年X系列已經成為vivo定位高階以上的手機產品，而iQOO系列近期也持續鎖定高階技術應用與效能體驗，因此勢必要將原本定位高階以上的產品線精簡，而將NEX系列併入X系列顯然會是最快且最直接的作法。
至於將NEX系列與X系列合併後，原本的S系列自然也就取代X系列原本定位，同時也與iQOO系列持續吸引用戶市場。
而賈淨東更透露接下來將推出新款X系列手機，並且將帶來更多使用體驗與產品型態上的創新，似乎暗示vivo品牌首款螢幕可凹折手機也將問世，甚至也準備推出平板裝置。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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