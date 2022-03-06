快訊

獨／柯文哲成立首座聯合競辦 插旗新北攻2024總統大選

NEX系列手機確定併入X系列 vivo證實即將推出新品

聯合新聞網 / 楊又肇

就在vivo官網上的NEX系列產品被下架，而去年vivo執行副總裁胡柏山也透露內部已經將NEX系列產品定位作調整，並且將新技術聚焦在iQOO系列機種，vivo副總裁賈淨東稍早則證實NEX系列未來將併入現行X系列，成為未來vivo旗艦機種。

某種程度上，其實可以視為vivo將高階旗艦機種簡化，尤其近年X系列已經成為vivo定位高階以上的手機產品，而iQOO系列近期也持續鎖定高階技術應用與效能體驗，因此勢必要將原本定位高階以上的產品線精簡，而將NEX系列併入X系列顯然會是最快且最直接的作法。

至於將NEX系列與X系列合併後，原本的S系列自然也就取代X系列原本定位，同時也與iQOO系列持續吸引用戶市場。

而賈淨東更透露接下來將推出新款X系列手機，並且將帶來更多使用體驗與產品型態上的創新，似乎暗示vivo品牌首款螢幕可凹折手機也將問世，甚至也準備推出平板裝置。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

品牌

延伸閱讀

Sony與本田合資開公司 預計2025年推出市售電動車

防疫放寬！Google、Twitter員工4月起重返辦公室 逛Apple Store可免戴口罩

女神卡卡歌曲當教材 蘋果將在美國恢復「Today at Apple」實體活動

vivo X80系列跑分超107萬 天璣9000全面對標驍龍8

相關新聞

擴充桌機產品 蘋果可能推出以Mac mini為基礎的「Mac Studio」

9to5Mac網站取得消息指稱，蘋果目前正規劃一款以現有Mac mini為設計的桌機產品，名稱可能會是「Mac Studio」，其中將透過搭載蘋果自有處理器對應更高運算效能，同時也準備推出名為「Apple Studio Display」的外接顯示螢幕，將對應7K解析度顯示輸出。

Nothing首手機與行動電源產品 最快4月對外揭曉

順利將旗下首款耳機產品推向市場後，一加共同創辦人裴宇 (Carl Pei)自行創立品牌Nothing接下來似乎準備推出手機產品，同時最快可能會在4月對外公布。

NEX系列手機確定併入X系列 vivo證實即將推出新品

就在vivo官網上的NEX系列產品被下架，而去年vivo執行副總裁胡柏山也透露內部已經將NEX系列產品定位作調整，並且將新技術聚焦在iQOO系列機種，vivo副總裁賈淨東稍早則證實NEX系列未來將併入現行X系列，成為未來vivo旗艦機種。

Netflix收購打造《怪奇物語》手遊開發商 收購金額曝光

Netflix稍早完成收購曾經協助打造《怪奇物語：Puzzle Tales》 (Stranger Things: Puzzle Tales)的芬蘭遊戲開發商Next Games，收購金額為6500萬歐元，約7200萬美元。

Sony Mobile預告著手準備年度新機 將持續聚焦創作、沉浸體驗

在稍早對外說明中，台灣Sony Mobile總經理林志遠表示內部已經著手準備今年度預計推行手機產品，但基於保密原則仍無法透露具體細節。而在目前公司結構與相機、聲音等電子產品整併之下，Sony Mobile依然會依循Sony著重以創新及科技技術打造令人感動產品的理念，藉此開發更聚焦在創作、體驗，以及高速連網的手機產品。

提高工作效率必備 熱門筆電排行出爐！

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近三個月內「筆電」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的五大筆電品牌網路聲量變化，以及筆電選購的五大考量。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。