擴充桌機產品 蘋果可能推出以Mac mini為基礎的「Mac Studio」

9to5Mac網站取得消息指稱，蘋果目前正規劃一款以現有Mac mini為設計的桌機產品，名稱可能會是「Mac Studio」，其中將透過搭載蘋果自有處理器對應更高運算效能，同時也準備推出名為「Apple Studio Display」的外接顯示螢幕，將對應7K解析度顯示輸出。

目前無法確認「Mac Studio」是否為Mac mini的效能升級款，或是定位在入門款Mac Pro，但顯然將會在Mac機種產品線增加全新選擇，並且擴充蘋果桌機產品陣容。

至於處理器規格部分，消息指出「Mac Studio」將搭載去年用於新款MacBook Pro使用的M1 Max處理器，但也有可能換上蘋果新款M2處理器。

而名為「Apple Studio Display」的外接顯示螢幕，有可能就是先前蘋果傳聞將推出親民化設計的螢幕配件，因此實際售價預期會比6K Pro Display XDR低，但具體細節還是要等蘋果公布。

至於在顯示表現部分，蘋果可能會在此款螢幕搭載A13 Bionic處理器，並且透過人工智慧輔助讓顯示呈現效果提升。

蘋果確定於美國西岸時間3月8日上午10點 (台灣時間3月9日凌晨2點)舉辦線上形式的春季發表活動，其中預期會揭曉新款iPhone SE 5G，以及新款iPad Air，另外也預期公布換上全新外觀設計，以及M2處理器的13.3吋MacBook Pro，同時也將公布新款Mac機種。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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