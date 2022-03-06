Netflix收購打造《怪奇物語》手遊開發商 收購金額曝光

Netflix稍早完成收購曾經協助打造《怪奇物語：Puzzle Tales》 (Stranger Things: Puzzle Tales)的芬蘭遊戲開發商Next Games，收購金額為6500萬歐元，約7200萬美元。

除了打造《怪奇物語：Puzzle Tales》，Next Games先前也打造《陰屍路：我們的世界》 (The Walking Dead:Our World)、《陰屍路：無人之境》 (The Walking Dead:No Man's Land)等遊戲。

Next Games創立於2013年，在去年底時累積達120名員工，並且在2020年總營收額達2720萬歐元，其中95%來自遊戲內交易購買。

在此筆收購交易中，Netflix將以6500萬歐元等值現金收購Next Games所有股票。Netflix強調看重Next Games在手機遊戲市場發展表現，未來將持續合作打造足以吸引全球市場的遊戲作品。

而在此之前，Netflix則是在去年9月宣布收購打造驚悚風格冒險獨立遊戲《Oxenfree》的夜校工作室 (Night School Studio)，成為第一個加入Netflix的遊戲工作室。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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