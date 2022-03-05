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Sony Mobile預告著手準備年度新機 將持續聚焦創作、沉浸體驗

聯合新聞網 / 楊又肇

在稍早對外說明中，台灣Sony Mobile總經理林志遠表示內部已經著手準備今年度預計推行手機產品，但基於保密原則仍無法透露具體細節。而在目前公司結構與相機、聲音等電子產品整併之下，Sony Mobile依然會依循Sony著重以創新及科技技術打造令人感動產品的理念，藉此開發更聚焦在創作、體驗，以及高速連網的手機產品。

而在台灣Sony Mobile行銷協理余俊宏說明中，Sony Mobile旗下的Xperia手機依然會圍繞在影音創作、體驗，並且結合5G連網快速傳遞的使用模式，藉此打造身具Sony特色且與眾不同的手機產品。

同時，Xperia手機依然扮演串連各項產品的重要角色，其中包含銜接α相機的影像技術，並且結合BRAVIA電視顯示技術，更整合Sony在音樂技術與PlayStation遊玩體驗，強調讓使用者能獲得更深沉使用體驗。

在產品設計部分，不僅將消除使用者對於手機電池續航力不足、重量過重、密集使用時的熱度過高等痛點，更進一步強化影音內容體驗、更大記憶體與儲存容量，甚至包含IP68等級防水防塵與保留獨立相機快門鍵等設計。

另一方面，在目前消費者購買品牌機種的訴求越來越高，加上因為疫情及生活型態改變等因素影響，目前越來越多人更換手機時間週期逐漸拉長，同時也有越來越多人傾向購買空機，Sony Mobile預期接下來將能以此作為產品行銷切入點，例如更進一步強化品牌通路、連鎖通訊通路及線上銷售管道，更計畫持續與電信業者合作，在未來5G網路服務轉換潮透過資費方案增加購機吸引力。

在進一步說明中，Sony Mobile表示目前Xperia手機主要吸引科技愛好者，以及偏好Sony品牌與高度影音內容使用族群，更可吸引透過手機拍攝專業影像得使用族群，因此在接下來的市場行銷策略，將會持續加強鎖定這些消費族群。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Sony Xperia

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