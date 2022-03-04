「QR Code掃描」APP藏木馬病毒 安卓用戶須當心

現在進出公眾場合都要掃描QRcode進行實聯制，但日前國外資安團隊 Cleafy 指出，Android病毒「 TeaBot 」現偽裝成「QR Code掃描」APP。此款APP目前已超過萬人下載，甚至獲高評價。

該APP名為「QR Code & Barcode – Scanner」，且在Google Play商店上架，程式本身沒問題，但下載後會要求用戶先更新，並藉更新通知降低用戶戒心，下載另一個名為「QR Code Scanner: Add-On」的木馬程式。

TeaBot主要透過攔截憑證、SMS 訊息，掌握用戶登入資訊，為專竊銀行帳號的木馬程式，會要求手機螢幕及操控權限，進而掌握用戶手機資訊。據了解，超過400個由TeaBot偽裝成的APP都是使用類似手法。建議民眾對來路不明的APP提高警覺，並檢視權限。

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