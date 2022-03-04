別再想 Instagram App 會有 iPad 版了！高層回應 iPad 用戶不夠多，所以不是優先開發選項

Instagram App 已經成為許多人分享生活的方式之一，但是 Instagram 卻只支援在手機上瀏覽，讓 iPad 用戶敲碗希望公司能開發專用版本。

不過，這希望可能要破滅了，日前 Instagram 執行長 Adam Mosseri 在 Twitter 表示由於 iPad 用戶不多，因此不會成為公司的優先選項。

這次知名網紅 Marques Brownlee （@MKBHD）在 Twitter 抱怨今年都已經 2022 年了，卻仍然沒有適合 iPad 的 Instagram 應用程式。

這則推文有高達 5 萬 4 千多人按喜歡、2,262 個轉推，同時也吸引 Instagram 執行長 Adam Mosseri 回應。

Adam Mosseri 回覆，公司經常收到開發 iPad 版本的要求。但是使用者的群體不夠大，所以沒有成為優先選項。由於目前正在忙其他事情，因此希望在某個時候能解決這個問題。

Adam Mosseri 進一步補充，他將支援黑暗模式、預設發文、iPad App、刪除照片…等功能是 Instagram 的最終功能。

針對 CEO 的說法，外媒《9t05Mac》認為，Adam Mosseri 的回應根本是自相矛盾。一方面表示沒有足夠的 iPad 使用者用戶來製作 Instagram App，同時又表示 Instagram 公司經常收到開發 iPad 的請求。

此外，《9t05Mac》也引述分析師的報告資料指出 Apple 蘋果公司在 2021 年的 iPad 出貨量可能超過 5,100 萬台。《9t05Mac》肯定表示這其中有許多使用者都擁有 Instagram 帳號，並且習慣使用網路，因此無法認為 Adam Mosseri 的說法。

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇https://3c.yipee.cc/199301/，聯合新聞網獲授權轉載。》

圖片及資料來源：9to5Mac

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