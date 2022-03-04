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Nokia G21登台，標榜長達三天的電池續航與人工智慧夜拍效果

聯合新聞網 / 楊又肇

HMD Global今日 (3/3)宣布在台灣市場推出待機續航時間可達3天的Nokia G21，並且強調搭載人工智慧三鏡頭主相機的夜拍效果，以及保證三年系統安全更新。

Nokia G21採用支援90Hz畫面更新率、HD解析度設計的6.5吋LCD螢幕，配置紫光展銳T606處理器、4GB記憶體與64GB儲存容量，配置5050mAh電池容量與18W有線快充，視訊鏡頭則採800萬畫素規格，搭配5000萬畫素廣角鏡頭、200萬畫素景深鏡頭，以及200萬畫素微距鏡頭組成的主相機。

而標榜續航力長達3天表現，HMD Global強調Nokia G21將可提供充足的電力，在後疫情時代中滿足高度網路黏著使用需求，另一方面也能透過6.5吋螢幕對應足夠顯示範圍，方便使用者瀏覽網路或app內容，並且可透過保證三年系統安全更新對應穩定使用體驗。

建議售價方面，Nokia G21建議售價為新台幣5990元，目前在台灣市場首發上市則將以新台幣4990元銷售，但配色僅提供墨藍色單一選項。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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