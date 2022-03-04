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50fps連續自動對焦、更輕便可靠拍攝體驗，新款M43旗艦相機OM-1在台上市

聯合新聞網 / 楊又肇
▲新款M43旗艦相機OM-1
▲新款M43旗艦相機OM-1

OM System日前揭曉的新款M43旗艦相機OM-1，今日 (3/3)由台灣總代理元祐實業在台展示。

定位旗艦的OM-1，在名稱上沿用Olympus在1972年推出的經典機種OM-1名稱，藉此強調即便公司組織轉為隸屬日本產業合作夥伴的OM System，依然會維持過往Olympus品牌精神與技術打造專業相機產品。

依照OM System的統計，OM-1預期可吸引OM-D E-M1，以及OM-D E-M5或E-M10系列機種用戶換機，或是吸引其他品牌數位單眼及無反機種使用族群，甚至也能吸引輕巧機種使用需求。

▲左：Olympus在1972年推出的經典機種OM-1，右為此次推出的新款M43旗艦相機OM-1
▲左：Olympus在1972年推出的經典機種OM-1，右為此次推出的新款M43旗艦相機OM-1

而在硬體規格部分，OM-1搭載新一代2040萬畫素規格Live MOS背照堆疊式感光元件與新款TruePic X影像處理器 (相比TruePic IX效能約提升3倍)，同時也採用全新對焦架構，最高可對應50fps連續自動對焦拍攝表現。

拍照功能部分，機械快門連拍速度可達10fps，並且對應50fps連續自動對焦拍攝表現，鎖定對焦狀態下更可達120fps，最高感光度更可達ISO 25600，擴展之後則可達ISO 102400，而對焦系統則分別對應1053組十字相位對焦點，以及1053組反差對焦點，同時支援臉部與眼部自動對焦，另外也能識別貓狗、鳥類，以及車輛與飛機等被攝項目。

▲OM-1搭載新一代2040萬畫素規格Live MOS背照堆疊式感光元件與新款TruePic X影像處理器
▲OM-1搭載新一代2040萬畫素規格Live MOS背照堆疊式感光元件與新款TruePic X影像處理器

此次在高解析度拍攝模式下，最高可對應手持5000萬畫素拍攝，或是配合三腳架對應8000萬畫素拍攝，另外也支援更進接的Live ND、合成拍攝、焦點合成、HDR拍攝功能。錄影部分，則支援4K 10-bit 4:2:2格式下以60fps拍攝，12-bit RAW DIC格式下則支援120fps，若在1080P影片格式則可支援240fps拍攝，另外也支援OM-Log和HLG紀錄規格。

機身則對應IP53等級防水防塵設計，並且能在零下10度環境使用，同時對應7階5軸防震，搭配Sync IS規格鏡頭更可對應8階防震效果，機身背面則搭載對應576萬點、120fps畫面更新率，覆蓋率為83%的電子觀景窗，採用2280mAh容量的BLX-1電池設計，機身也支援透過行動電源等電力來源充電，支援在充電過程同時進行拍攝，儲存介面則採用雙UHS-II SD記憶卡插槽。

▲頂部操作介面
▲頂部操作介面

▲螢幕可外掀使用
▲螢幕可外掀使用

▲儲存介面採用雙UHS-II SD記憶卡插槽
▲儲存介面採用雙UHS-II SD記憶卡插槽

▲一樣對應充足的錄影功能，在4K 10-bit 4:2:2格式下能以60fps拍攝，12-bit RAW DIC格式下則支援120fps
▲一樣對應充足的錄影功能，在4K 10-bit 4:2:2格式下能以60fps拍攝，12-bit RAW DIC格式下則支援120fps

全機包含電池重量為599公克，標榜在確保相機拍攝效能、解像能力與色彩表現之下，讓使用者能以更輕盈形式讓使用者隨身攜帶，避免在旅途過程成為明顯的重量負擔。

建議售價部分，OM-1單機身在台售價為新台幣65990元，並且從即日起開放預購，OM SYSTEM同步推出新款M.Zuiko Digital ED 12-40mm F2.8 II標準變焦鏡，以及M.Zuiko Digital ED 40-150mm F4.0 Pro長焦變焦鏡頭，目前則尚未公布台灣售價。

▲OM-1亦可加裝電池手把擴展電力，並且強化直向持握穩定性
▲OM-1亦可加裝電池手把擴展電力，並且強化直向持握穩定性

這次也實際搭配M.Zuiko Digital ED 40-150mm F2.8 Pro長焦變焦鏡頭，透過OM-1實際拍攝奔跑中的狗，藉此體驗其動物識別追焦與50fps連續自動對焦拍攝效果。

▲透過OM-1實際拍攝奔跑中的狗
▲透過OM-1實際拍攝奔跑中的狗

以下照片可點按放大觀看：

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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