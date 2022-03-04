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三星準備重新佈局虛擬視覺市場，將推出自有擴增實境頭戴裝置

聯合新聞網 / 楊又肇

過去曾佈局虛擬實境應用市場的三星，接下來可能藉由推出擴增實境頭戴裝置銜接目前熱門的元宇宙發展趨勢。

在MWC 2022展期間，三星新任執行長韓鐘熙 (Jong-Hee Han)透露將再次踏足虛擬視覺應用市場，可能準備推出一款結合擴增實境應用的頭戴裝置，藉此銜接元宇宙發展。

三星過去曾與Oculus VR (後來被Meta前身Facebook收購)合作打造配合手機使用的Gear VR，另外也推出搭配Windows PC運作的Odyssey HMD VR頭戴裝置，雖然希望藉此銜接當時成為主流的虛擬實境應用機會，但最終並未產生明顯商業模式，因此三星後續也逐漸淡化虛擬實境應用發展規劃。

不過，在元宇宙議題開始於近期內火熱，加上競爭對手蘋果一直有傳聞準備推出對應擴增實境的頭戴裝置，因此三星可能也準備藉由自行研發擴增實境頭戴裝置產品，再次佈局虛擬視覺應用市場。

目前還無法確認三星此款擴增實境頭戴裝置具體細節，但韓鐘熙透露目前已經針對此款產品作上市準備，因此有可能會在不久之後對外揭曉。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

擴增實境

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