快訊

距南韓總統大選剩4天！ 北韓又試射飛彈

開戰Day10不斷更新／烏克蘭公寓被炸毀 約100人遭活埋

提高工作效率必備 熱門筆電排行出爐！

聯合新聞網 / Social Lab社群實驗室
提高工作效率必備 熱門筆電排行出爐！ 圖片來源unsplash
提高工作效率必備 熱門筆電排行出爐！ 圖片來源unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近三個月內「筆電」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的五大筆電品牌網路聲量變化，以及筆電選購的五大考量。

隨著近年來科技發達，筆記型電腦的使用率逐年攀升，筆電相較於桌上型電腦更為輕便，且方便隨身攜帶，不論是上班族還是學生，幾乎人人必備一台筆電，而到底哪些筆電品牌最受歡迎？挑選上又有哪些考量呢？

國產品牌受歡迎 「Apple」觸控面板體驗佳

top5筆電品牌網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
top5筆電品牌網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網友熱議的筆電品牌，可發現國產筆電品牌「ASUS」、「MSI」、「Acer」深受民眾喜愛，像是有人就發文請益「ASUS跟Acer筆電到底要買哪家？」，引發兩派網友熱論，其中一派人表示「ASUS真的耐用」、「之前聽過ASUS材料貨源比較足，維修比較方便」，而另一派網友則認為「推Acer，剛上大學花兩萬初買，到現在大學畢業了還在用」，但也有民眾表示「兩家產品這麼多，一定有雷的跟好的，還是要依照自己的需求去做功課」。

除了國產品牌外，國際知名的「Apple」及「Microsoft」筆電也是熱門選擇之一，像是有網友就分享自己購買了Apple推出的「Macbook」筆電，並表示「今年換了Macbook，觸控面板真的驚艷」，讓許多有相同看法的民眾紛紛留言「觸控手勢很直覺，好好用…真的相見恨晚」、「之前筆電一定要配滑鼠用，Macbook完全不用欸」；另外，Microsoft近年來推出的「Surface」筆電則主打可拆式鍵盤，讓消費者可將筆電替換成平板使用，方便的功能也深受網友歡迎。

筆電選購首重「效能」 筆電最殺價格就在「這時候」

top5筆電選購考量 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
top5筆電選購考量 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

而對於筆電該如何挑選，觀察網友們的討論重點，可發現民眾最在意筆電的「效能」，有民眾就發問「筆電的規格到底該怎麼選？？」，引發網友熱議，許多人認為「還是要看需求吧，文書機的話就買便宜就好啊」、「看你要拿來幹嘛欸，如果有繪圖、剪片需求，記憶體就挑大一點的啊」，表示民眾還是需依照自身需求決定筆電效能規格。

除此之外，許多民眾也在意「價錢」考量，有網友就分享「換筆電一定要選開學季，超多優惠」，並表示各大廠牌看準學生商機，都會在每年暑假前後祭出優惠，讓許多精打細算的民眾紛紛回應「真的！蘋果每年推出的BTS（Back To School）優惠真的超殺，去年還特別撐到優惠出來才換電腦」、「暑假沒事可去全國電子之類的逛逛，有時Acer比官方還便宜」。

另外，筆電的「外觀」也是許多人討論的重點之一，有民眾就表示「看來看去還是蘋果筆電最好看，很簡約又薄」，引發熱論，其中有網友回應「後來出的玫瑰金也超美」、「我真的是為了顏值買的」，但也有民眾表示「筆電能用就好吧，Apple一台貴鬆鬆，除了拿去咖啡廳擺起來好看以外，能幹嘛」，認為筆電的外觀並非主要考量。

你的筆電也正好需要汰舊換新嗎？不妨參照上述的熱門品牌以及選購考量，並評估自己的需求後，挑選一台最適合自己的筆電！

觀看原文→https://bit.ly/3IEtHkt

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

品牌 咖啡廳

延伸閱讀

蘋果證實春季發表會將於3/8舉辦 預期帶來更多「揭示效能」新品

蘋果春季發表會9日線上見 傳推最平價5G iPhone

來了！蘋果春季發表會3月9日凌晨登場 5款新品預測一次看

薪資跟不上通膨腳步 部分 Apple Store 員工開始祕密組織工會

相關新聞

「QR Code掃描」APP藏木馬病毒 安卓用戶須當心

現在進出公眾場合都要掃描QRcode進行實聯制，但日前國外資安團隊 Cleafy 指出，Android病毒「 TeaBot 」現偽裝成QR Code掃描APP。此款APP目前已超過萬人下載，甚至獲高評價。

提高工作效率必備 熱門筆電排行出爐！

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近三個月內「筆電」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的五大筆電品牌網路聲量變化，以及筆電選購的五大考量。

華碩商用筆電穩踞18年王座 商用桌機雙雙奪冠

據市調機構IDC最新統計，華碩（2357）商用筆電2021年度市佔近三成，自2004年起連獲18年冠軍；華碩商用桌機則以...

三星準備重新佈局虛擬視覺市場，將推出自有擴增實境頭戴裝置

過去曾佈局虛擬實境應用市場的三星，接下來可能藉由推出擴增實境頭戴裝置銜接目前熱門的元宇宙發展趨勢。

50fps連續自動對焦、更輕便可靠拍攝體驗，新款M43旗艦相機OM-1在台上市

OM System日前揭曉的新款M43旗艦相機OM-1，今日 (3/3)由台灣總代理元祐實業在台展示。

Nokia G21登台，標榜長達三天的電池續航與人工智慧夜拍效果

HMD Global今日 (3/3)宣布在台灣市場推出待機續航時間可達3天的Nokia G21，並且強調搭載人工智慧三鏡頭主相機的夜拍效果，以及保證三年系統安全更新。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。