提高工作效率必備 熱門筆電排行出爐！

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近三個月內「筆電」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的五大筆電品牌網路聲量變化，以及筆電選購的五大考量。

隨著近年來科技發達，筆記型電腦的使用率逐年攀升，筆電相較於桌上型電腦更為輕便，且方便隨身攜帶，不論是上班族還是學生，幾乎人人必備一台筆電，而到底哪些筆電品牌最受歡迎？挑選上又有哪些考量呢？

國產品牌受歡迎 「Apple」觸控面板體驗佳

top5筆電品牌網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網友熱議的筆電品牌，可發現國產筆電品牌「ASUS」、「MSI」、「Acer」深受民眾喜愛，像是有人就發文請益「ASUS跟Acer筆電到底要買哪家？」，引發兩派網友熱論，其中一派人表示「ASUS真的耐用」、「之前聽過ASUS材料貨源比較足，維修比較方便」，而另一派網友則認為「推Acer，剛上大學花兩萬初買，到現在大學畢業了還在用」，但也有民眾表示「兩家產品這麼多，一定有雷的跟好的，還是要依照自己的需求去做功課」。

除了國產品牌外，國際知名的「Apple」及「Microsoft」筆電也是熱門選擇之一，像是有網友就分享自己購買了Apple推出的「Macbook」筆電，並表示「今年換了Macbook，觸控面板真的驚艷」，讓許多有相同看法的民眾紛紛留言「觸控手勢很直覺，好好用…真的相見恨晚」、「之前筆電一定要配滑鼠用，Macbook完全不用欸」；另外，Microsoft近年來推出的「Surface」筆電則主打可拆式鍵盤，讓消費者可將筆電替換成平板使用，方便的功能也深受網友歡迎。

筆電選購首重「效能」 筆電最殺價格就在「這時候」

top5筆電選購考量 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

而對於筆電該如何挑選，觀察網友們的討論重點，可發現民眾最在意筆電的「效能」，有民眾就發問「筆電的規格到底該怎麼選？？」，引發網友熱議，許多人認為「還是要看需求吧，文書機的話就買便宜就好啊」、「看你要拿來幹嘛欸，如果有繪圖、剪片需求，記憶體就挑大一點的啊」，表示民眾還是需依照自身需求決定筆電效能規格。

除此之外，許多民眾也在意「價錢」考量，有網友就分享「換筆電一定要選開學季，超多優惠」，並表示各大廠牌看準學生商機，都會在每年暑假前後祭出優惠，讓許多精打細算的民眾紛紛回應「真的！蘋果每年推出的BTS（Back To School）優惠真的超殺，去年還特別撐到優惠出來才換電腦」、「暑假沒事可去全國電子之類的逛逛，有時Acer比官方還便宜」。

另外，筆電的「外觀」也是許多人討論的重點之一，有民眾就表示「看來看去還是蘋果筆電最好看，很簡約又薄」，引發熱論，其中有網友回應「後來出的玫瑰金也超美」、「我真的是為了顏值買的」，但也有民眾表示「筆電能用就好吧，Apple一台貴鬆鬆，除了拿去咖啡廳擺起來好看以外，能幹嘛」，認為筆電的外觀並非主要考量。

你的筆電也正好需要汰舊換新嗎？不妨參照上述的熱門品牌以及選購考量，並評估自己的需求後，挑選一台最適合自己的筆電！

觀看原文→https://bit.ly/3IEtHkt

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

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