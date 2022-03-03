報導指稱 美國電信業者已經著手Pixel Watch與Pixel 6a備貨準備
Android Police網站報導指稱，先傳聞許久的Pixel Watch及Pixel 6a可能準備在近期內推出。
從美國電信業者內部庫存頁面顯示，代號「rohan」的Pixel Watch與代號「bluejay」Pixel 6a顯然都已經準備備貨，最快會在近期內公布上市資訊。
而從過往Pixel 4a曾在當年的Google I/O期間上市，或許意味Google選擇在今年5月左右公布此款新機，同時也可能連帶揭曉Pixel Watch上市消息。
從目前有限資訊顯示來看，Pixel Watch將推出灰色、黑色與金色三款配色，內建儲存容量則是32GB，而Pixel 6a則可能維持提供黑色、白色與綠色三款配色，基本上與Pixel 6相同，而儲存容量則可能採128GB設計。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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