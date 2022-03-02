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打高端出國受阻怎辦？ 陳時中曝「兩種解方」

三星Galaxy S22 預購優預期 較S21成長3倍

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導
三星Galaxy S22旗艦系列手機今（2）日起開放預購民眾早鳥優先取貨，今早搶得頭香取機名額的民眾為來自新莊的許先生，購買S22 Ultra 皎月白。三星/提供
三星Galaxy S22旗艦系列手機今（2）日起開放預購民眾早鳥優先取貨，今早搶得頭香取機名額的民眾為來自新莊的許先生，購買S22 Ultra 皎月白。三星/提供

三星Galaxy S22旗艦系列手機今（2）日起開放預購民眾早鳥優先取貨，台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啓蒙表示，S22旗艦系列預購超乎預期，三星通路包含三星商城及三星智慧館，於預購前兩日成績較S21旗艦系列同期成長3倍以上。期盼透過S22旗艦系列上市，為台灣挹注換機動能並活絡高階手機市場，持續朝較前代成長2成邁進。

三星表示，Galaxy S22旗艦系列承襲S系列最強悍的攝錄影功能及頂尖效能，其頂規機型Galaxy S22 Ultra，首度內建星粉最愛生產力工具－S Pen，打造登峰造極的行動裝置體驗。自產品發表旋即吸引眾多消費者關注，預購開跑後各大通路更屢傳捷報。

台灣三星觀察此次三星智慧館預購狀況，針對三款機型，Galaxy S22 Ultra銷量佔比超越6成，首度結合S系列頂尖攝錄影功能及Note系列卓越生產力工具，廣受消費者歡迎；Galaxy S22 Ultra也以大容量512GB最受青睞，佔整體S22 Ultra預購量55%，顯現台灣消費者對於頂級效能、大容量、高規格的熱烈需求。

顏色方面，Galaxy S22 Ultra主打色「夜暮紅」、「極光綠」以霧面機身處理、洗鍊沉穩的質感，齊擄獲消費者心佔各逾3成，「星際黑」與「皎月白」則表現相當；Galaxy S22+與Galaxy S22皆以「極光綠」最受歡迎，各有約3成的佳績。

台灣三星除提供預購消費者近萬元好禮，再豪氣加碼排隊禮最高3,000元郵政禮券；今日三星微風南山旗艦體驗館一早便集結數百位星粉熱血排隊，迫不及待想入手最新旗艦機皇。

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