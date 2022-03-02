三星旗艦手機Galaxy S22系列開放預購者提前領機 這款占最大數

針對在2月15日開放預購的Galaxy S22系列，三星今（3月2日）開放已在三星智慧館或三星商城完成預購的消費者優先領機，並且可在指定時間內取貨額外獲得原廠配件購物金，或是LINE POINTS點數，同時更針對預購Galaxy S22 Ultra的消費者額外加贈新台幣3000元的郵政禮券，而預購Galaxy S22或S22+的消費者則可額外獲得新台幣1000元的郵政禮券。

為了搶先領到新機與三星智慧館獨家加贈的預購取貨早鳥排隊禮，先前已經完成預購的消費者在3月1日就開始在三星微風南山旗艦體驗館前排隊，甚至也有消費者準備帳篷過夜。

此次預購中，台灣三星行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙表示仍以大尺寸螢幕設計的Galaxy S22 Ultra為主，原本預抓54%的預購供貨量，實際預購佔比則是增加至60%，導致部分通路剛開放預購就出現缺貨情形，因此採保留預購名額，並且在供貨接續補充後交機。

▲台灣三星行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙與第一位預購交機消費者

在三星線上商城、智慧館在內自有通路預購情形，陳啟蒙透露比過往成長3倍，而在電信通路公布資費方案之後也吸引不少消費者購機，因此預期整體銷量將比過往增加，同時也認為將能帶動600美元價格 (約新台幣18000元)以上機種銷售動能，估計可產生雙位數成長表現。

至於針對目前預購仍以Galaxy S22 Ultra居多，陳啟蒙表示接下來透過電信業者通路銷售方案中，將會針對Galaxy S22、Galaxy S22+機種增加銷售誘因，藉此平衡不同機種之間銷量佔比，但預期Galaxy S22 Ultra依然會佔多數。

而針對接下來在自有通路銷售策略佈局，陳啟蒙表示目前三星線上商城約佔整體營業額的3.5%，三星智慧館等實體通路則約佔7.5%，未來將會持續透過整合旗下家電產品、更多客製化商品，或是不同銷售組合方案，藉此吸引更多消費者選購，預期將可讓自有通路銷售表現可佔整體營業額的20%以上。

對於目前在海外市場透過線上通路銷售獨有配色款式的方案，陳啟蒙也透露目前正與總部積極溝通，或許未來在台灣市場也會有類似銷售策略。

另外，對於台灣電信業者將從原本5家精簡為3家情況，陳啟蒙認為目前5G手機在台灣市場有高達8成的滲透率，但5G網路門號滲透率僅佔2成情況下，其實還有更高的成長空間，因此預期接下來將能搭配高階或旗艦機種帶動銷量，預期在電信業者推出更多5G網路服務殺手級加值服務或應用，將能持續推動更大正向成長。

相關連結：

• Galaxy S22 Ultra揭曉，有著濃厚的Galaxy Note身影

• Galaxy S22、Galaxy S22+正式亮相，依然聚焦時尚、拍攝體驗

• 觀點／將Note系列元素與Galaxy S系列旗艦機種合併，三星的策略能否成功？

• 比一比／Galaxy S22系列手機差別在哪？如何挑選？

• 三星在美國官網推出Galaxy S22系列機種線上限定配色，提供撞色設計

• 歐規版幻影黑款Galaxy S22 Ultra、配件開箱，與Galaxy Note 20 Ultra比較外觀

• 動手玩／這是你朝思暮想的新款Note，還是Galaxy S22 Ultra？

▲前一天晚上就吸引消費者排隊等待領機

▲前一天晚上就吸引消費者排隊等待領機

▲特別規劃等待區讓預購消費者等帶領機

▲第一名與第二名排隊者

▲由工作人員協助交機

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦