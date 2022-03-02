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TCL推出多款低價位手機 秀出可內外凹折螢幕的Ultra Flex手機設計

聯合新聞網 / 楊又肇

TCL在此次MWC 2022期間揭曉包含TCL 30系列手機產品，同時也對外公布旗下名為Ultra Flex的螢幕可凹折手機原型設計，標榜能配合可360度翻轉的鉸鍊機構，讓手機螢幕能對應內外凹折使用模式。

推出更多低價位手機產品

在此次推出的TCL 30系列手機產品中，分別推出支援5G連網設計的TCL 30 5G，以及僅支援4G連網設計的TCL 30+、TCL 30、TCL 30 E與TCL 30 SE，藉此對應不同市場需求。

其中，TCL 30 5G搭載解析度為1080P的6.7吋OLED螢幕，採用聯發科天璣700處理器，配置5010mAh電池容量，並且採用1300萬畫素視訊鏡頭，搭配5000萬畫素廣角鏡頭、200萬畫素微距鏡頭與200萬畫素景深鏡頭構成的主相機模組，預計會在今年4月於歐洲市場上市。

而TCL 30+與TCL 30均搭載6.7吋、解析度為1080P的OLED螢幕，並且採用Helio G37處理器，配置5010mAh電池容量，相機方面一樣採用1300萬畫素視訊鏡頭，搭配5000萬畫素廣角鏡頭、200萬畫素微距鏡頭與200萬畫素景深鏡頭構成的主相機模組，但TCL 30的視訊鏡頭僅採800萬畫素規格，目前兩款手機都已經在歐洲市場上市。

至於TCL 30 E與TCL 30 SE軍採用解析度為720P的6.52吋螢幕，搭配Helio G25處理器與5000mAh電池容量設計，相機一樣配置1300萬畫素視訊鏡頭，搭配5000萬畫素廣角鏡頭、200萬畫素微距鏡頭與200萬畫素景深鏡頭構成的主相機模組，但TCL 30 E則在主相機規格移除200萬畫素鏡頭。

對應內外凹折的Ultra Flex原型設計

另一方面，TCL也以旗下華星光電面板技術打造一款名為Ultra Flex的螢幕可凹折手機原型設計，可對應特殊內外凹折使用模式，本身則採用8吋、解析度為2480 x 1860的PLP AMOLED面板構成，並且藉由特殊鉸鍊機構對應可360度翻轉使用模式。

不過，TCL並未特別說明此設計中的內外螢幕如何支撐不同方向凹折的擠壓與拉伸形變力道，但強調此項設計將能創造螢幕可凹折手機不同使用體驗。

但如同先前TCL提出結合螢幕可凹折與拉伸的Fold 'n' Roll原型設計，此次提出的Ultra Flex設計也尚未對應上市量產計畫。而在此之前提出的Chicago原型設計也已經取消上市，顯然TCL計畫推出更低價位的螢幕可凹折手機，可能還需要一點時間。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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