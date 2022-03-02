三款Nokia C系列入門手機曝光 標榜對應全天候電力使用時間

HMD Global在此次MWC 2022期間宣布更新Nokia C系列入門手機產品，分別推出Nokia C21、Nokia C21+與Nokia C2 2nd Edition三款手機，並且標榜對應全天候電力使用時間。

其中，Nokia C21+採用6.5吋螢幕、紫光展銳SC9863A處理器，最高4GB記憶體與64GB儲存容量，以及5050mAh電池容量，金屬機身更對應IP52等級防水防塵設計，分別搭載500萬畫素視訊鏡頭，搭配1300萬畫素廣角鏡頭與200萬畫素景深鏡頭，建議售價則是75英鎊起跳。

而Nokia C21則採用6.5吋螢幕、紫光展銳八核心處理器，最高採用3GB記憶體，儲存容量最高配置64GB，並且搭載3000mAh電池容量，分別採用500萬畫素視訊鏡頭，搭配800萬畫素廣角鏡頭，建議售價則是83英鎊起跳，預計會在3月時候於英國等市場推出。

至於Nokia C2 2nd Edition則採用5.7吋螢幕、聯發科四核心處理器、最高2GB記憶體與32GB儲存容量，電池僅有2400mAh，但強調依然可對應全天候使用特性，分別搭載200萬畫素視訊鏡頭與500萬畫素廣角鏡頭，建議售價則從75英鎊起跳，預計會在5月於英國等市場推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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