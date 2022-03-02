S Pen不再是Note系列獨占？三星負責人回應了

雖然三星並未具體對外公告，但是從去年推出的Galaxy S21 Ultra，以及今年推出的Galaxy S22 Ultra，均顯示未來將不再著重發展Note系列產品。而在此次MWC 2022展出期間，三星總裁暨行動通訊事業部負責人盧泰文 (TM Roh)在接受訪談時，更證實未來將以Galaxy S22 Ultra取代Note系列產品原本定位。

在此之前，三星其實也說明透過Galaxy S21 Ultra、Galaxy Z Fold 3以附加配件方式支援使用S Pen，而此次則是在Galaxy S22 Ultra直接加入過往Note系列機種設計，讓S Pen能直接放進機身收納，增加使用便利性，其實都已經間接證實未來不再把重心放在Note系列機種。

而此次盧泰文受訪時的說明，則可視為正式宣布日後不再推出Note系列產品，將以Galaxy S、Galaxy Z系列機種作為日後重點更新項目，Note系列產品設計元素則會融入未來推出各項產品內。

除了Galaxy S22 Ultra、Galaxy Z Fold 3等機種均支援S Pen使用模式，三星目前也已經將S Pen應用設計整合進平板、筆電等產品，並且強化手機與其他裝置之間連動性，讓使用者能有更好操作體驗。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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