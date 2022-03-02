S Pen不再是Note系列獨占？三星負責人回應了
雖然三星並未具體對外公告，但是從去年推出的Galaxy S21 Ultra，以及今年推出的Galaxy S22 Ultra，均顯示未來將不再著重發展Note系列產品。而在此次MWC 2022展出期間，三星總裁暨行動通訊事業部負責人盧泰文 (TM Roh)在接受訪談時，更證實未來將以Galaxy S22 Ultra取代Note系列產品原本定位。
在此之前，三星其實也說明透過Galaxy S21 Ultra、Galaxy Z Fold 3以附加配件方式支援使用S Pen，而此次則是在Galaxy S22 Ultra直接加入過往Note系列機種設計，讓S Pen能直接放進機身收納，增加使用便利性，其實都已經間接證實未來不再把重心放在Note系列機種。
而此次盧泰文受訪時的說明，則可視為正式宣布日後不再推出Note系列產品，將以Galaxy S、Galaxy Z系列機種作為日後重點更新項目，Note系列產品設計元素則會融入未來推出各項產品內。
除了Galaxy S22 Ultra、Galaxy Z Fold 3等機種均支援S Pen使用模式，三星目前也已經將S Pen應用設計整合進平板、筆電等產品，並且強化手機與其他裝置之間連動性，讓使用者能有更好操作體驗。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
▪ 卡關已氣炸！PC版《艾爾登法環》還卡頓 網友1招解決被讚「這啥巫術」
▪ iPhone 14重回復古向它致敬？外型傳定案不再「凸眼」、沒了這一款
▪ Line能「偷偷傳訊息」你知道嗎？ 2步驟教你設定
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言