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華為Mate 40E Pro 5G搭載Kirin 9000L 攻5G連網手機市場

聯合新聞網 / 楊又肇

如先前傳聞，華為終於在中國市場再次推出支援5G連網功能的Mate 40E Pro 5G，其中採用海思半導體以5nm製程打造的Kirin 9000L處理器，並且搭載鴻蒙2.0作業系統。

Mate 40E Pro 5G成為華為今年第一款恢復採用5G連網功能的手機，而此次搭載Kirin 9000L處理器同樣以5nm製程打造，分別對應3.13GHz運作時脈的Cortex-A77 CPU，搭配2組Cortex-A77 CPU與3組Cortex-A55 CPU設計，形成「1+2+3」核心組合，另外則搭配降低為22核心設計的Mali-G78 GPU，同樣配置對應人工智慧運算使用的NPU設計。

而市場猜測Kirin 9000L處理器並非傳聞由三星代工生產製作，尤其在目前華為仍受美國技術出口禁止限令影響之下，應該無法透過其他管道生產支援5G連網功能晶片。因此有看法推估Kirin 9000L處理器可能是先前全面受到禁令影響之前，華為緊急向台積電或其他代工廠下訂生產晶片，同時規格上明顯採Kirin 9000處理器簡化設計，但至少能使華為暫時以Mate 40E Pro 5G鞏固5G連網市場發展。

規格方面，Mate 40E Pro 5G採用解析度為2772 x 1344，支援90Hz畫面更新率與240Hz觸控採樣率設計的88°超曲面螢幕，本身搭載5500mAh電池容量，支援66W有線快衝與50W無線充電，相機則分別搭載1300萬畫素廣角鏡頭與3D景深鏡頭，主相機則分別採用5000萬畫素廣角鏡頭，搭配2000萬畫素超廣角鏡頭，以及1200萬畫素長焦鏡頭與1300萬畫素超感知廣角鏡頭，另外也配置3D景深鏡頭。

機身則提供亮黑色、釉白色與秘銀色三種選項，記憶體與儲存容量分別為8GB、256GB，建議售價為人民幣6499元，預計從3月3日上午開放中國市場銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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