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聯想筆電ThinkPad X13s超輕巧 最高可使用28小時

聯合新聞網 / 楊又肇

聯想在此次MWC 2022期間宣布推出第一款採用Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 3處理器，同時也是ThinkPad品牌第一款採Arm架構設計的常時連網筆電ThinkPad X13s。

機身部分，ThinkPad X13s採用上下蓋均以90%經認證的回收鎂材質打造，另外也採用97%回收塑膠製作電池外框及電路板，同時也採用回收碳纖維與橡膠材質打造機身其他部位，藉此降低35%碳排放量。

螢幕則採13.3吋護眼面板設計，整機重量僅為1.06公斤，本身採用Snapdragon 8cx Gen 3處理器，最高搭載32GB LPDDR4記憶體，儲存容量最高則支援達1TB，電池則採49.5Whr，連續播放影片最高可對應28小時使用時間。

連接埠則搭載2組USB-C 3.2 Gen 2，並且提供耳機孔與SIM卡插槽，鍵盤部分則保留ThinkPad經典小紅點及類玻璃材質三鍵觸控板，本身連網規格則支援Snapdragon X55 5G連網數據晶片、FastConnect 6900無線網路模組，支援Wi-Fi 6E連接規格與藍牙5.2等連接模式，另外也搭載指紋辨識器，同時也支援Windows Hello生體解鎖功能。

至於5G連網功能則分別對應6GHz以下與毫米波連接頻段，但主要還是會看上市地區支援規格而定，作業系統則搭載Windows 11專業版。

建議售價方面，ThinkPad X13s將以1399歐元價格上市，預計從今年5月進入市場銷售，而在美國市場則會與AT&T、Verizon合作資費方案。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

碳排放 美國

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