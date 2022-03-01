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聯想推出多款針對後疫情時代打造混合上網裝置、輕量遊戲筆電

聯合新聞網 / 楊又肇

除了公布Thinkpad品牌機種，聯想此次在MWC 2022期間公布新品還包含ThinkBook、IdeaPad，以及Legion系列筆電產品。

第四代ThinkBook 13s與第二代ThinkBook 14s Yoga

第四代ThinkBook 13s採用1.49公分厚度設計，配置13.3吋WUXGA或WQXGA解析度螢幕，並且可選擇是否支援觸控功能，同時可自動偵測環境光源調整亮度，採用Intel第12代Core i7規格處理器，最高可對應32GB記憶體，最多1TB PCIe Gen 4 SSD儲存容量，電池規格則是56Whr，整機重量則是1.25公斤。

至於第二代ThinkBook 14s Yoga則採用14吋、螢幕可360度翻轉，並且支援手寫筆操作設計，一樣搭載Intel第12代Core i7規格處理器，最高可對應40GB記憶體，最多對應2組PCIe Gen 4 SSD構成的2TB儲存容量，電池規格則是60Whr，整機重量則是1.5公斤。

建議售價方面，第四代ThinkBook 13s將以749美元起跳價格銷售，預計會在今年6月上市，而第二代ThinkBook 14s Yoga建議售價則從899歐元起跳，同樣會在今年6月推出。

針對後疫情時代打造混合辦公、學習工具

此次推出的IdeaPad Flex 5 2 in 1系列，以及IdeaPad Duet 5i與IdeaPad Chromebook系列機種，加上聯想第三代Tab M10 Plus，都是鎖定後疫情時代混合辦公、學習使用需求打造。

其中，IdeaPad Flex 5 2 in 1系列分別推出對應14吋與16吋的IdeaPad Flex 5i，以及同樣區分14吋與16吋設計的IdeaPad Flex 5，處理器則分別採用Intel第12代Core系列處理器或AMD Ryzen 7 5700U處理器，本身對應360度螢幕可翻轉設計，同時支援手寫筆使用模式。

IdeaPad Duet 5i則採用類似Surface Pro系列設計，螢幕與鍵盤可拆分運作，同時也支援手寫筆使用模式，處理器也採用Intel第12代Core i7-1255U規格。

IdeaPad Chromebook系列機種則分別推出支援Core i5-1235U處理器的14吋IdeaPad Flex 5i Chromebook，以及搭載Pentium Silver N6000處理器設計的15吋IdeaPad Flex 3i Chromebook，另外則提供搭載Snapdragon 7c Gen 2處理器設計的11吋IdeaPad Duet 3 Chromebook。

至於聯想第三代Tab M10 Plus平板部分，則是採用聯發科Helio G80處理器，或是對應Qualcomm Snapdragon 680 4G處理器，分別搭載最高6GB記憶體與128GB 儲存容量，電池則是7700 mAh，支援20W快充。

建議售價方面，IdeaPad Flex 5 2 in 1系列將從499歐元價格起跳，預計會在今年5月正式推出，而IdeaPad Duet 5i將同捆鍵盤配件，以749歐元價格銷售，但手寫筆將額外銷售，預計從今年7月正式上市。IdeaPad Chromebook系列機種建議售價則從449歐元起跳，預計會在今年5月及6月進入市場，而搭載Snapdragon 7c Gen 2處理器設計的11吋IdeaPad Duet 3 Chromebook建議售價則是349歐元，將在5月進入市場。

第三代Tab M10 Plus建議售價則是249歐元，預計從4月起銷售，手寫筆一樣採單獨銷售。

融合一般使用需求的遊戲筆電

針對結合一般使用與遊戲輕量使用體驗需求，聯想分別打造IdeaPad Gaming 3i與IdeaPad Gaming 3，另外也推出支援Qi無線充電的Legion M600s遊戲滑鼠。

其中，IdeaPad Gaming 3i與IdeaPad Gaming 3均支援15吋、16吋設計，最高可選擇Intel Core i7-12700H處理器或AMD Ryzen 7 6800H處理器，記憶體最高可選擇32GB容量，PCIe Gen 4 SSD最高可對應1TB儲存容量，顯示卡則提供NVIDIA GeForce RTX 3060、GeForce RTX 3050 Ti，或是Intel Arc品牌顯示卡。

至於Legion M600s遊戲滑鼠僅有75公克重量，最高對應400IPS移動速度與最高19000 DPI定位效果，電池容量則是380mAh，最長可對應7小時使用時間，支援透過Qi無線充電或以USB-C有線快充，光學鍵軸最高可對應8000萬次壓案使用壽命。

建議售價方面，IdeaPad Gaming 3i與IdeaPad Gaming 3將從999歐元起跳價格銷售，預計會在今年6月或7月進入市場，而Legion M600s遊戲滑鼠則將以99.99歐元價格銷售，預計在今年7月進入市場銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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