聯想ThinkPad系列商用筆電 換上Intel第12代Core系列處理器

除了宣布推出常時連網筆電ThinkPad X13s，聯想此次在MWC 2022期間宣布推出換上Intel第12代Core系列處理器的第五代ThinkPad X1 Extreme，另外也推出新款ThinkPad P16s、第三代ThinkPad P14s，以及新款ThinkPad T系列商用筆電與ThinkVision M14d攜帶用14吋螢幕。

第五代ThinkPad X1 Extreme

第五代ThinkPad X1 Extreme採用支援vPro技術的Core i9 H系列筆電處理器，配置最高64GB DDR5記憶體，最多可搭載兩組總計達8TB的PCIe Gen 4 SSD儲存容量，獨立顯示卡則分別可選NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti、GeForce RTX 3060、GeForce RTX 3070 Ti、GeForce RTX 3080 Ti等規格，整機重量則是1,87公斤。

而16吋螢幕規格則可選擇16:10 WUXGA (FHD+) IPS 300nits亮度、無觸控功能，以及16:10 WQXGA (QHD+) IPS 500nits、無觸控功能、支援165Hz畫面更新率，或是16:10 WQUXGA (UHD+) IPS 600nits、無觸控功能、支援HDR400與Dolby Vision等選項，另外也提供16:10 WQUXGA (UHD+) IPS 600nits、支援觸控、HDR400與Dolby Vision。

電池則對應90Whr、快速充電，提供HDMI 2.1、2組USB-A 3.2 Gen 1、2組Thunderbolt 4與SD記憶卡插槽，另外也提供3.5mm耳機孔，以及列為可選規格的nano SIM卡插槽，無線連接則支援Wi-Fi 6E、5G連網功能，以及藍牙5.2連接規格。

建議售價方面，第五代ThinkPad X1 Extreme將以2749歐元價格銷售，預計在今年6月正式推出。

ThinkPad P16s、第三代ThinkPad P14s

而此次推出的ThinkPad P16s、第三代ThinkPad P14s，則均搭載支援vPro技術的Core i7 P系列筆電處理器，作業系統除了Windows 11專業版，還可選擇Ubuntu Linux或Red Hat Enterprise Linux，記憶體最高可搭載48GB，儲存容量則可對應2TB PCIe SSD，顯示卡則可對應Intel UHD整合顯示設計、Intel Iris Xe顯示設計，或是NVIDIA T550獨立顯示卡。

兩款筆電主要差異在於採用16吋窄邊框、WQXGA解析度、400nit亮度與Dolby Vision，或是採用14吋窄邊框、WQUXGA解析度、500nit亮度、支援觸控與Dolby Vision，而電池規格分別為52.5Wh或86Wh，以及39.3Wh或52.5Wh。

建議售價方面，ThinkPad P16s、第三代ThinkPad P14s都會在今年4月上市，建議售價分別為1549歐元與1529歐元。

ThinkPad T系列商用筆電

ThinkPad T系列商用筆電分別提供ThinkPad T16、第三代ThinkPad T14與第三代ThinkPad T14s，三款筆電均採用支援vPro技術的Core i7 U系列或P系列筆電處理器，另外亦可選擇AMD Ryzen Pro 6000系列處理器，採用Intel處理器規格最高可對應48GB記憶體，AMD處理器規格則僅能支援至32GB容量。

其中，搭載Intel處理器版本將對應Intel UHD顯示設計，或是Iris Xe顯示設計，另外也能選擇搭配NVIDIA MX 550或GeForce RTX 2050獨立顯示卡，AMD處理器版本則搭載Radeon 600M獨立顯示卡，電池容量則區分為52.5Wh或86Wh、39.3Wh或52.4Wh，以及57Wh規格，重量則分別為1.64公斤、1.21公斤或1.22公斤。

建議售價方面，ThinkPad T系列商用筆電將從1399歐元起跳價格銷售，預計在今年4月、5月及6月之間陸續上市。

ThinkVision M14d攜帶用14吋螢幕

ThinkVision M14d攜帶用14吋螢幕以USB-C連接埠與筆電等裝置連接使用，重量僅約600公克，採14吋窄邊框、16:10顯示比例設計，解析度為2240 x 1400，支援100% sRGB廣色域顯示效果，方便使用者隨身攜帶作為外接螢幕使用。

建議售價方面，ThinkVision M14d攜帶用14吋螢幕將以359歐元價格銷售，預計在今年8月正式推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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