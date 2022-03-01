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超快速！realme揭曉最高對應200W的光速閃充架構 將應用在手機產品

聯合新聞網 / 楊又肇

日前預告將揭曉全世界最快的快充技術後，realme在此次MWC 2022不僅宣布GT 2 Pro系列將在國際市場推出消息，更宣布推出名為「光速閃充架構」 (UltraDart Charging Architecture)的充電技術，將可對應100W至200W之間充電功率，並且預告此項技術會應用在接下來即將推出的realme GT Neo 3，標榜透過150W閃充即可在5分鐘內將手機電量從0%充至50%。

依照說明，「光速閃充架構」花費4年打造，分別確保更高充電速度、更高安全性與更長電池壽命，其中透過多組升壓電荷泵強化充電電流，藉此提高充電效率，並且配合溫度控管設計，讓手機充電溫度維持在43°C以下，另外則是強化鋰電池設計，標榜在1000次循環充電次數後，仍可維持80%以上電量，藉此確保整個充電系統能安全使用，讓使用者能更安心使用快速充電功能。

同時，realme也確定此項技術並非只是對外宣揚用途，將會在今年內進入商用階段，預計會在今年準備推出的realme GT Neo 3導入此項技術設計，讓手機能以150W功率光速閃充，電量從0%到50%僅需花費5分鐘時間，同時更標榜成為市場上能以150W功率充電的市售手機產品 (目前小米、vivo最高僅為120W)，未來也計畫持續將商用充電功率推進至200W規格。

realme GT 2系列推出國際版本，預計3月進入台灣市場

而此次在MWC 2022發表活動中，realme也宣布日前已經在中國市場推出的realme GT 2系列，將連同大師·紙等版本在國際市場銷售，而台灣市場也確定會在今年3月引進台灣市場，但僅推出高階款realme GT 2 Pro。

realme GT 2 Pro國際版本建議售價將從649.99歐元起跳，realme GT 2國際版本建議售價則從449歐元起跳，至於台灣市場售價則要等後續公布。

配合realme GT 2系列進入國際市場銷售，realme也宣布同步推出以大師·紙版本為啟發設計的realmeow Paper公仔，將以199歐元以限量500組形式銷售。

另外，realme更宣布將在歐洲地區與T-Mobile、Orange、Vodafone電信業者合作，將透過其通路擴大銷售realme品牌手機產品，並且計畫在今年目標讓全年手機銷量達1000萬支出貨量。

新款realme book Prime筆電、realme Buds Air 3真無線耳機同步揭曉

在此次發表內容中，realme同時也宣布推出新款realme book Prime筆電，以及realme Buds Air 3真無線耳機。

其中，realme Book Prime，將採用2K螢幕，搭載Intel第11代Core i5處理器，並且搭配VC水冷散熱系統，以及兩組超薄、高速、高氣流風扇，使冷卻系統散熱效率提升32.7%。realme Book Prime將推出藍、灰、綠三款配色，建議售價則從999歐元起跳。

而realme Buds Air 3則搭載42dB主動降噪，同時更成為首款通過TÜV萊茵高性能降噪認證的真無線藍牙耳機，採用新型液晶聚合物複合材料製成的10mm大驅動單元，並且具備546mAh大容量電池，含充電盒播放總時長可達30小時，並且支援在realme手機與筆電之間切換連接使用模式。realme Buds Air 3分別推出白色與藍色款式，建議售價則是59.99歐元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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