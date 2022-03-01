聯想揭曉第三款Legion Phone遊戲手機Y90、遊戲平板Y700 價格曝光

日前透露第三款Legion Phone遊戲手機、首款遊戲平板Y700具體規格後，聯想隨即也揭曉這兩款新品在中國市場上市資訊，同時也宣布推出兩款Legion遊戲筆電，分別為2022年款Y9000P與Y7000P，並且推出眾多Legion品牌周邊配件。

第三款Legion Phone遊戲手機Y90將維持採用6.9吋、Full HD+解析度設計的AMOLED螢幕，支援144Hz畫面更新率與720Hz觸控採樣率，峰值亮度則達1300 nits，並且支援DC調光與螢幕下指紋識別功能。

硬體規格則分別採用Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1處理器，搭配最高達18GB的LPDDR5記憶體，以及最高採用512GB容量的UFS 3.1儲存元件，最高階版本還會加入128GB容量設計的SSD，透過組成RAID 0架構提高存取效率，至於電池容量則是5600mAh，同樣在機身側面與底部分別搭載USB-C連接埠，可透過原廠盒裝附上的68W氮化鎵充電器進行快充。

另外，第三款Legion Phone遊戲手機不再沿用側邊彈出式視訊鏡頭，而是比照ROG Phone設計放置在螢幕上方，採用1600萬畫素規格，至於主相機模組則分別採用6400萬畫素廣角鏡頭，搭配1300萬畫素超廣角鏡頭，一樣維持配置在機身中央位置設計。

機身背面一樣配置可呈現RGB燈效的Legion品牌標誌，並且能透過雙風扇進風口與出風口將內部熱氣排出，更內建3520mm²面積規格的均熱板避免熱度集中在單一位置。其他部分，則包含搭載上下各為1.48cc音腔容積設計的雙喇叭，以及雙X軸線性馬達。

而在遊戲平板Y700部分，則是採用8.8吋、解析度為2560 x 1600，支援120Hz畫面更新率的LCD螢幕，配置Snapdragon 870處理器，分別搭載8GB或12GB的LPDDR5記憶體，以及128GB或256GB UFS 3.1儲存容量規格。

連網部分則僅提供純Wi-Fi 6連接規格，電池容量則是6550mAh，支援45W快充，一樣搭載雙X軸線性馬達設計，並且可透過USB-C連接顯示輸出，至於相機規格，則分別搭載800萬畫素視訊鏡頭與1300萬畫素主相機鏡頭。

此次推出的兩款Legion遊戲筆電，則是鎖定結合遊戲與日常生活使用需求，因此在機身設計採輕薄設計，並且強化機身散熱效果，藉由搭載Intel第12代Core i7、Core i5等級處理器，搭配最高可達NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti設計，進而提升整體運算效能。

建議售價方面，第三款Legion Phone遊戲手機Y90建議售價為人民幣3999元起跳，而遊戲平板Y700建議售價則從人民幣2199元起跳，兩款新品都將從即日起開放中國市場預購，預計在3月10日開放上市。至於Legion遊戲筆電2022年款Y9000P建議售價則從人民幣8299元起跳，Y7000P建議售價則從人民幣6799元起跳，兩款新品同樣從即日起開放中國市場預購，預計在3月10日開放上市。

在此次發表會中，聯想同步揭曉眾多Legion品牌周邊配件，包含遊戲平板Y700專屬保護夾配件、新款拯救者肩背包、拯救者電動升降桌、C135氮化鎵充電器，以及可對應多款手機使用的手機遊戲肩鍵配件，部分親品將從即日起開放銷售，但部分則要等到4月2日。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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