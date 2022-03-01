POCO X4 Pro 5G、POCO M4 Pro登場 為POCO品牌首度搭載AMOLED螢幕手機
在先前預告後，小米正式在MWC 2022期間揭曉兩款從Redmi品牌機種衍生而成的POCO品牌手機，分別為對應5G連網的POCO X4 Pro 5G，以及支援4G連網功能的POCO M4 Pro。
其中，POCO X4 Pro 5G基本上是以Redmi Note 11 Pro 5G為基礎，同時也成為POCO X系列第一款採用AMOLED螢幕設計的手機，同時也是POCO品牌首度採用1億800萬畫素規格廣角鏡頭的手機產品。
處理器則採用Qualcomm Snapdragon 695處理器，6.67吋螢幕解析度則採Full HD+、支援120Hz畫面更新率，以及700 nits亮度表現，對應6GB或8GB記憶體，以及128GB或256GB儲存容量，電池則對應5000mAh，支援67W有線快充。
相機規格方面，除了對應1億800萬畫素規格廣角鏡頭，主相機更搭載800萬畫素超廣角鏡頭與200萬畫素微距鏡頭，視訊鏡頭則採用1600萬畫素、f/1.4光圈設計。
機身配色部分，分別推出雷射黑、雷射藍，以及象徵配色POCO黃，建議售價則從269歐元起跳，目前則以限期優惠價格249歐元起跳價格銷售。
至於POCO M4 Pro則是POCO M系列第一款採用AMOLED螢幕的手機，搭配6.43吋、解析度為Full HD+，支援90Hz畫面更新率螢幕設計，處理器則採用聯發科Helio G96處理器，一樣配置6GB或8GB記憶體，以及128GB或256GB儲存容量，電池同樣對應5000mAh，但有線快充規格將整為33W，相機規格則與POCO X4 Pro 5G相仿，但是廣角鏡頭則改為5000萬畫素，視訊鏡頭一樣維持1600萬畫素。
機身分別推出威力黑、冷酷藍與POCO黃三款配色，建議售價則是從199歐元起跳，同樣會以限期售價179歐元起跳價格銷售。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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