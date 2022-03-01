榮耀拎Magic 4攻國際市場 再推可測體溫的耳機

延續去年推出的Magic 3，榮耀在此次MWC 2022宣布推出搭載Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1處理器的Magic 4系列，同時也首度將Magic系列手機首度帶到國際市場。

包含Magic 4及Magic 4 Pro均採用6.81吋的第三代LPTO螢幕，對應120Hz畫面更新率，但Magic 4僅對應2664 x 1224解析度，而Magic 4 Pro則支援2848 x 1312解析度，兩者均支援100nits亮度表現，以及超過1920Hz的螢幕掃描頻率，強調能在長時間使用下對眼睛有較好保護。

兩款手機均採用Snapdraogn 8 Gen 1處理器，最高對應12GB記憶體，而Magic 4最高提供512GB儲存容量，Magic 4 PrO則最高支援1TB儲存容量，Magic 4採用4800mAh電池容量，支援66W有線快充，Magic 4 Pro則採用4600mAh電池容量，但支援高達100W有線與無線超級快充。

至於在相機模組設計，榮耀強調未來在Magic系列手機都會維持被稱為「謬思之眼」 (Eye of Muse)的識別性設計，將搭載兩組5000萬畫素規格鏡頭，分別對應f/1.8光圈的廣角鏡頭，以及對應f/2.2光圈、122度的超廣角鏡頭。

Magic 4則搭載800萬畫素長焦鏡頭，而Magic 4 Pro則搭載6400萬畫素、支援3.5倍光學變焦，以及最高100倍數位變焦設計的長焦鏡頭，並且配置用於對焦等資訊的8 x 8 dTOF感測元件。

同時，榮耀更強調藉由「Multi-Camera Fusion」設計，將使拍攝影像更為銳利、色彩表現更鮮豔，另外在錄影部分更添加MagicLog設計，藉此對應10位元、4K 60fps錄影格式，標榜能比前一款手機對應更好影片拍攝效果。

而在Magic 4 Pro設計中，更以人工智慧演算法強化隱私保護，例如在通話時會自動依照環境聲音調整聲音大小，避免在吵雜環境難以聽見通話內容，或是在安靜環境避免通話內容被他人聽見。

Magic 4分別推出黑色、白色、藍色與金色四款配色，建議售價為899歐元起跳，而Magic 4 Pro則推出黑色、白色、藍色、金色，以及橘色皮革款式，建議售價則從1099歐元起跳，至於各款手機預計上市時間、推出款式則會依照不同國家地區而異。

在此次發表活動中，榮耀更同步揭曉旗下智慧手錶Honor Watch GS3，以及標榜能量測體溫、支援主動降噪、可對應全天使用電力需求的真無線耳機Honor Earbuds 3 Pro。

Honor Watch GS3分別推出午夜黑與海洋藍與經典金三款配色，其中午夜黑款式售價為229歐元，其餘兩款配色則是249歐元，而Honor Earbuds 3 Pro則以199歐元價格銷售，顏色分別提供黑色與白色款式。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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