快訊

評／烏俄戰火延燒將導致全球新危機的開始？

法俄總統通話 普亭：滿足這「三大條件」才停戰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

榮耀拎Magic 4攻國際市場 再推可測體溫的耳機

聯合新聞網 / 楊又肇

延續去年推出的Magic 3，榮耀在此次MWC 2022宣布推出搭載Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1處理器的Magic 4系列，同時也首度將Magic系列手機首度帶到國際市場。

包含Magic 4及Magic 4 Pro均採用6.81吋的第三代LPTO螢幕，對應120Hz畫面更新率，但Magic 4僅對應2664 x 1224解析度，而Magic 4 Pro則支援2848 x 1312解析度，兩者均支援100nits亮度表現，以及超過1920Hz的螢幕掃描頻率，強調能在長時間使用下對眼睛有較好保護。

兩款手機均採用Snapdraogn 8 Gen 1處理器，最高對應12GB記憶體，而Magic 4最高提供512GB儲存容量，Magic 4 PrO則最高支援1TB儲存容量，Magic 4採用4800mAh電池容量，支援66W有線快充，Magic 4 Pro則採用4600mAh電池容量，但支援高達100W有線與無線超級快充。

至於在相機模組設計，榮耀強調未來在Magic系列手機都會維持被稱為「謬思之眼」 (Eye of Muse)的識別性設計，將搭載兩組5000萬畫素規格鏡頭，分別對應f/1.8光圈的廣角鏡頭，以及對應f/2.2光圈、122度的超廣角鏡頭。

Magic 4則搭載800萬畫素長焦鏡頭，而Magic 4 Pro則搭載6400萬畫素、支援3.5倍光學變焦，以及最高100倍數位變焦設計的長焦鏡頭，並且配置用於對焦等資訊的8 x 8 dTOF感測元件。

同時，榮耀更強調藉由「Multi-Camera Fusion」設計，將使拍攝影像更為銳利、色彩表現更鮮豔，另外在錄影部分更添加MagicLog設計，藉此對應10位元、4K 60fps錄影格式，標榜能比前一款手機對應更好影片拍攝效果。

而在Magic 4 Pro設計中，更以人工智慧演算法強化隱私保護，例如在通話時會自動依照環境聲音調整聲音大小，避免在吵雜環境難以聽見通話內容，或是在安靜環境避免通話內容被他人聽見。

Magic 4分別推出黑色、白色、藍色與金色四款配色，建議售價為899歐元起跳，而Magic 4 Pro則推出黑色、白色、藍色、金色，以及橘色皮革款式，建議售價則從1099歐元起跳，至於各款手機預計上市時間、推出款式則會依照不同國家地區而異。

在此次發表活動中，榮耀更同步揭曉旗下智慧手錶Honor Watch GS3，以及標榜能量測體溫、支援主動降噪、可對應全天使用電力需求的真無線耳機Honor Earbuds 3 Pro。

Honor Watch GS3分別推出午夜黑與海洋藍與經典金三款配色，其中午夜黑款式售價為229歐元，其餘兩款配色則是249歐元，而Honor Earbuds 3 Pro則以199歐元價格銷售，顏色分別提供黑色與白色款式。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

延伸閱讀

AirPods小秘密你可能還不知道？ 錯過恐讓你白白損失590元

Motorola推出加上手寫筆應用功能的2022年款Moto edge+

黑狗拉出半邊耳機「超崩潰」 網友卻喊恭喜：現省好幾萬

恐怖鬼片驚現「詭異男聲跟著唱」　導演曝光26秒影片毛爆！

相關新聞

整理包／iPhone用起來卡卡怎麼辦？ 10招簡單自救一定要學起來

iPhone用久了可能出現開機緩慢、運作不流暢等問題，雖說是小問題卻容易讓人等到不耐煩，外媒INSIDER就整理出幫助iPhone更快運轉的10個小方法，這10個方法簡單且能快速設定，遇到手機運作緩慢的用戶一定要來試看看！

AirPods小秘密你可能還不知道？ 錯過恐讓你白白損失590元

藍牙耳機方便攜帶且實用，已是現代人使用3C不可或缺的產品之一，其中蘋果公司開發的AirPods系列耳機更是備受討論，但最近就有網友意外發現AirPods的「小秘密」，錯過的話可能讓你白白損失590元，還不知道的朋友們趕緊跟上！

超快速！realme揭曉最高對應200W的光速閃充架構 將應用在手機產品

日前預告將揭曉全世界最快的快充技術後，realme在此次MWC 2022不僅宣布GT 2 Pro系列將在國際市場推出消息，更宣布推出名為「光速閃充架構」 (UltraDart Charging Architecture)的充電技術，將可對應100W至200W之間充電功率，並且預告此項技術會應用在接下來即將推出的realme GT Neo 3，標榜透過150W閃充即可在5分鐘內將手機電量從0%充至50%。

iPhone 14重回復古向它致敬？外型傳定案不再「凸眼」、沒了這一款

蘋果（Apple）傳今年9月將發表的iPhone 14日前進入代工試產作業，國外媒體再次爆料，新機外型似乎定案，5.4吋的iPhone mini系列可能會移除，其他2款螢幕尺寸之外型也會有所變化，換句話說今年的iPhone 14有望在外型大改版。

忽略硬體規格偷升級Windows 11 桌面右下角恐出現「警語浮水印」

微軟在去年推出最新的 Windows 11 作業系統，帶來了全新的介面設計和功能，不過要將電腦升級至 Windows 11，也必須得符合微軟官方規定的硬體限制，小小聲說如果電腦沒符合規格的話，還是能透過偷渡升級的方式來安裝，不過微軟似乎也不是省油的燈，根據外媒報導，據說微軟將打算在不符合硬體限制的電腦桌面的右下角，加入一小排浮水印警告字樣

聯想ThinkPad系列商用筆電 換上Intel第12代Core系列處理器

除了宣布推出常時連網筆電ThinkPad X13s，聯想此次在MWC 2022期間宣布推出換上Intel第12代Core系列處理器的第五代ThinkPad X1 Extreme，另外也推出新款ThinkPad P16s、第三代ThinkPad P14s，以及新款ThinkPad T系列商用筆電與ThinkVision M14d攜帶用14吋螢幕。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。