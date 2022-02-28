整理包／iPhone用起來卡卡怎麼辦？ 10招簡單自救一定要學起來

iPhone用久了可能出現開機緩慢、運作不流暢等問題，雖說是小問題卻容易讓人等到不耐煩，外媒INSIDER就整理出幫助iPhone更快運轉的10個小方法，這10個方法簡單且能快速設定，遇到手機運作緩慢的用戶一定要來試看看！

重新開機

這應該是最常聽說的應對方式，但若是手機遇到異常問題，只需重新啟動、強制關機試試看，可使運作失能的App重新運作，進而改善iPhone運作不順暢的問題。

更新iOS作業系統

更新iPhone作業系統至最新版本，可協助手機接收重要的安全修補程式，這絕對是維持手機運作順暢的絕佳辦法。

用戶可進入手機「設定」→「一般」內找到「軟體更新」，如系統通知尚有最新iOS更新項目即可立即更新，或開啟「自動更新」，未來系統即會自動協助更新至最新版本。

圖擷自手機畫面

更新應用程式

應用程式開發人員時常會更新應用程式版本，以提供新功能或修復錯誤指令，因此更新應用程式最新版本也能減少運作資源浪費。

用戶開啟「App Store」後點擊右上方帳戶圖標，在待更新項目部分點擊全部更新以更新裝置上的所有應用程式。

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刪除不常使用的應用程式

應用程式過多影響儲存空間不足或未使用卻在後台運作，都有可能減緩iPhone運作速度；因此，別再以為沒啟動程式就不會影響，它們正在後台默默佔用資源。

用戶進入「設定→一般」內，點擊「iPhone儲存空間」即可看到裝置中所有應用程式佔用儲存空間大小，再點擊「卸載未使用的App」，或選擇某一應用程式並點擊「卸載App」立即刪除。

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刪除不必須的小工具

如果主螢幕上放置太多小工具，可能會影響iPhone運作效能，只要長按不需要的小工具，再點擊刪除即可卸載。

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清理暫存空間

後台運作會降低iPhone運作速度，內建瀏覽器和其他應用程式的效能也可能大大降低，如Safari暫存最近訪問的網頁、Cookies、登入資料或其他數據，優化了瀏覽網頁體驗，但暫存空間太大時則可能會降低手機運作速度。

清除Safari暫存、瀏覽紀錄：用戶打開設定並點擊Safari，再點擊「清除瀏覽紀錄和網站資料」，點擊後系統會跳出通知詢問確認您的動作。

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清除iPhone暫存空間：打開設定→一般→iPhone儲存空間，再選擇想要刪除的App點擊卸載即可，若您不再需要使用此App也可直接點擊刪除，將您使用該App所紀錄的數據資料一併刪除。

清除潛藏的惡意軟體

若iPhone裝置系統「越獄」（係指破解iOS原廠系統的技術手段，使原本封閉的作業系統更加個性化）或安裝非官方應用程式時，裝置「中毒」的機會越高；若裝置遭惡意程式綁架，即可能造成耗電高、過熱或迎來劇增的數據消量耗。

因此，用戶若想清除裝置中的惡意軟體，可嘗試重新啟動、清除暫存和瀏覽紀錄或是執行恢復原廠設定動作。

減少動態效果

iPhone轉場特效設計精巧，如減少CPU運轉顯示動態效果，即可讓iPhone運行得更快速。

用戶進入「設定→輔助功能→顯示與文字大小」內，點擊「減少透明度」後再返回，進入「動態效果」後再點擊「減少動態效果」。

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關閉後台運作程式

關閉後台運作程式可有效降低iPhone卡卡的問題，但除非iPhone存在嚴重性能問題，否則不建議用戶使用此技巧。

用戶進入「設定→App Store」內，在自動下載部分關閉App和App更新項目選項。

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更換iPhone電池

如iPhone已使用多年，裝置電池壽命應該也減損許多，一旦電池使用超過其峰值，使用體驗將可能大大減低，因此應要適時檢查iPhone電池健康度狀況，若發現電池健康度「顯著下降」，那你應該要好好考慮更換電池了！

用戶進入設定→一般→電池並點擊「電池健康度」即可見裝置目前的電池健康度狀態。

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另外，蘋果官方也曾釋出4招建議，教導果粉們如何延長電池壽命，一定要學起來！

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