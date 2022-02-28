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蘋果有望2025年推出可折曡平板 三星Exynos芯片對比高通差距明顯

集微網 / 集微網

集微網消息，據報道，蘋果正在開發一款20英寸屏幕的可折曡設備，彭博社記者馬尅·古爾曼在最新的Power On通訊中表示了對這款待發佈的可折曡MacBook / iPad的關注。

古爾曼表示，其在路線圖中看到了蘋果的可折曡筆記本，屏幕大約是 20.x 英寸，這種尺寸可以為蘋果創造一個新的類別，並將產生一個真正的兩用產品：折曡時可以一個全尺寸的鍵盤，在展開時作為顯示器使用並搭配外部鍵盤當作筆記本電腦使用。

這款產品最高可以實現UHD / 4K的屏幕分辨率，但發佈時間可能會很晚，預計不早於 2025 年，可能會在2026年或2027年推出。

對於蘋果來說，做可折曡設備已經是板上釘釘的事情了，先手機後平板，搆築一個全新的可折曡生態，極有可能是未來蘋果的重要戰略之一，在安卓可折曡設備蓬勃發展的當下，蘋果要如何做好這一品類，值得期待。

據XDA報道，歐洲地區的Exynos 版三星Galaxy S22系列被曝出存在一些問題，特別是性能和Galaxy S22 Ultra的顯示屏方面。

據了解，Exynos 2200版Galaxy S22 Ultra有許多性能問題，在整個用戶體騐的多個地方反應慢，包括指紋解鎖、打開應用等。打開Spotify測試發現，系統會轉圈然後再緩慢進入主界面，耗時4、5秒鐘，不像一台旗艦機的表現。

而在CPU節流測試和Geekbench 5基準測試中，Exynos 2200與驍龍8的差距也非常大，而鋻於驍龍8版本的機型在性能方面沒有出現這些問題，前幾代S系列手機中也會出現類似問題的情況下，外媒推測Exynos版本的S22可能出現了敺動相關的錯誤。

此外，Exynos版本Galaxy S22 Ultra還有顯示問題，在Galaxy S22 Ultra同時啓用QHD +和自然色彩模式時，屏幕會出現閃爍、像素線，並且問題可以一直重現。

遙想Exynos 7420時，三星自研芯片還能穩壓驍龍一頭，現如今卻成了最落後的一家，三星自己芯片部門當然不如高通強大，但正式上市後還能出現這些問題，足以證明三星對自研芯片有多麽不上心了，如果不能在下一代有所改善，恐怕真的要成為絕唱了。

（校對/holly）

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