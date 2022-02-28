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Motorola推出加上手寫筆應用功能的2022年款Moto edge+

聯合新聞網 / 楊又肇

去年底已經在中國市場以Moto Edge X30名稱推出後，Motorola在全球市場則是以2022年款Moto edge+為稱，並且加上支援主動式手寫筆觸控，更在部分細節做了調整。

跟Moto Edge X30一樣，目前在國際市場推出的2022年款Moto edge+同樣搭載6.7吋、Full HD+解析度且支援144Hz畫面更新率的OLED螢幕，外觀設計也幾乎相同，但電池容量縮減為4800mAh，而在無線充電則支援15W充電功率，並且能以5W無線反向充電替耳機或其他手機補充電力，甚至也能對此次推出的主動式手寫筆提供充電，有線充電一樣維持30W功率。

處理器一樣採用Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1，配置12GB記憶體與512GB儲存容量，另外也採用與Moto Edge X30一樣的6000萬畫素、OmniVision OV60A感光元件設計開孔視訊鏡頭，主相機則採用5000萬畫素、OmniVision OV50A感光元件的廣角鏡頭，以及採用5000萬畫素、三星ISOCELL JN1感光元件的超廣角鏡頭，以及200萬畫素景深鏡頭。

至於主動式手寫筆則採分開銷售，同時必須配合專用保護套才能隨機攜帶使用，基本上就跟三星去年推出的Galaxy S21 Ultra相同作法。

Motorola將針對2022年款Moto edge+提供兩年保證Android系統更新，以及三年保證、每兩個月提供一次的安全更新。此款手機目前已經在美國市場銷售，分別提供黑色與銀色款式，建議售價為999.99美元(約台幣28,000元)，預期接下來也會在更多市場推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

美國 無線充電

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