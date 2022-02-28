nubia Z40 Pro率先成為支援磁吸無線充電 已可量產上市的Android手機

日前宣布紅魔7系列遊戲手機在中國及國際市場銷售消息後，nubia趕在MWC 2022開始前，對外公布旗下新款旗艦手機nubia Z40 Pro，其中加入已經進入量產階段的磁吸充電設計，並且支援15W無線充電。

nubia Z40 Pro採用6.67 吋、Full HD+解析度，支援144Hz畫面更新率的雙側曲面AMOLED螢幕，搭載Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1處理器，分別採用8GB、12GB記憶體，以及128GB、256GB與512GB儲存容量設計，標準版的電池容量為5000mAh，而對應磁吸充電設計的「引力版」則搭載4600mAh電池容量，並且支援15W無線充電，記憶體則提供12GB或16GB，儲存容量最高則可達1TB。

相機部分，nubia Z40 Pro搭載螢幕中央置頂設計的1600萬畫素視訊鏡頭，主相機則分別配置6400萬畫素、Sony IMX787感光元件，並且搭配光學防震、35mm焦距與f/1.6光圈設計的廣角鏡頭，以及對應116度拍攝視角的5000萬畫素超廣角鏡頭，採用三星ISOCELL JN1感光元件，以及採125mm焦段設計的800萬畫素遠距鏡頭。

機身分別推出黑色與銀色，外型則在機身背面讓相機模組佔據偌大面積，但右側部分實際上僅採裝飾為主的設計，類似設計在先前推出的小米手機產品也曾看過，主要是為了讓整體視覺較為平衡。

售價方面，nubia Z40 Pro將以人民幣3399元起跳(約台幣15,057元起跳)價格銷售，nubia Z40 Pro「引力版」售價則是從人民幣4299元起跳(約台幣19,044元起跳)，將從即日起開放中國市場銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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