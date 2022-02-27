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iPhone 14重回復古向它致敬？外型傳定案不再「凸眼」、沒了這一款

聯合新聞網 / 綜合報導
隨著網路不斷曝光疑似iPhone 14外觀，讓外界更期待今年9月蘋果新機發表會。圖為iPhone 13 Pro Max。（翻攝自蘋果官網）
隨著網路不斷曝光疑似iPhone 14外觀，讓外界更期待今年9月蘋果新機發表會。圖為iPhone 13 Pro Max。（翻攝自蘋果官網）

蘋果（Apple）傳今年9月將發表的iPhone 14日前進入代工試產作業，國外媒體再次爆料，新機外型似乎定案，5.4吋的iPhone mini系列可能會移除，其他2款螢幕尺寸之外型也會有所變化，換句話說今年的iPhone 14有望在外型大改版。

據外媒「MacRumors」報導，綜合網路傳聞，iPhone 14系列將移除iPhone mini，只留下6.1吋（iPhone 14、iPhone 14 Pro）及6.7吋（iPhone 14 Pro Max）2大尺寸，把瀏海螢幕改掉，變成挖孔設計，看起來就像是橫放的「！」驚嘆號模樣，仍會支援FaceID；鏡頭部分將升級至4800萬畫素廣角鏡頭，可以錄製8K影片，超廣角鏡頭也會有所改善。

iPhone 14系列傳改掉瀏海螢幕改掉，變成挖孔設計，看起來就像是橫放的「！」驚嘆號模樣，音量鍵也變回圓形。（翻攝自MacRumors網站）
iPhone 14系列傳改掉瀏海螢幕改掉，變成挖孔設計，看起來就像是橫放的「！」驚嘆號模樣，音量鍵也變回圓形。（翻攝自MacRumors網站）

除此之外，部落客Jon Prosser日前也提到，iPhone 14系列外觀上也會進行調整，回到iPhone 4或5系列的復古設計，音量鍵從現在的細長型再變回圓型按鈕，他所曝光的iPhone 14 Pro Max照片可見此一變化外，背後的鏡頭也將跟手機表面齊平，不再凸出來，若傳言屬實，可能有機會讓先前嫌棄「凸眼」的網友回心轉意買新iPhone了。

部落客Jon Prosser曝光疑似為iPhone 14 Pro Max照片，背後鏡頭與手機齊平，不再「凸眼」。（翻攝自frontpagetech網站）
部落客Jon Prosser曝光疑似為iPhone 14 Pro Max照片，背後鏡頭與手機齊平，不再「凸眼」。（翻攝自frontpagetech網站）

網路流傳，iPhone 14 Pro Max的音量鍵，將與iPhone 4（見圖）一樣，回歸圓形按鈕。（翻攝自蘋果官網）
網路流傳，iPhone 14 Pro Max的音量鍵，將與iPhone 4（見圖）一樣，回歸圓形按鈕。（翻攝自蘋果官網）

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