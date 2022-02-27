華為傳3月下旬發表新機 支援5G連網的Mate 40E Pro受矚目

市場傳聞指稱，華為預計在3月下旬舉辦新品發表活動，預計將揭曉恢復提供5G連網功能的Mate 40E Pro，以及P50 E，另外也將推出nova 9 SE，以及MatePad Paper、MatePad 10.4平板裝置，配件部分則可能推出改款設計的Freebuds 4真無線耳機。

在相關傳聞中，Mate 40E Pro預期將採用海思半導體新款Kinrin 9000L處理器，其規格設計顯然會是Kirin 9000的衍生版本，同時相關消息更指稱此款手機將支援5G連網功能。不過，預期同步推出的P50 E可能仍不會加入5G連網功能，並且可能採用Qualcomm處理器。

華為去年底透露已經著手打造自有5G連網晶片，同時也說明已經準備好推出新款Mate系列機種，因此或許將會在Mate 40E Pro看見華為全自製的5G連網架構設計。

除了Mate 40E Pro與P50 E，華為更準備推出新款nova 9 SE，以及MatePad Paper、MatePad 10.4兩款平板裝置，預期也會公布新款Freebuds 4真無線耳機等配件產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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