Intel接下來還準備針對更高效能遊戲筆電推出Core HX系列處理器

近期宣布推出基於「Alder Lake」架構設計的第12代Core U系列，以及新劃分的Core P系列筆電處理器之後，Intel似乎還準備推出鎖定更高效能需求的Core HX系列規格，預期將用在更高效能遊戲筆電設計。

依照目前消息指稱，同樣基於「Alder Lake」架構設計的第12代Core HX系列，型號可能會以Core i9-12980HX為稱，熱設計功耗將是55W，最高可對應115W運作模式，並且以8組P Core與8組E Core構成，但在整合的Intel顯示設計將從96組EU設計降低為32組EU。

而在產品設計部分，第12代Core HX系列筆電處理器可能會推出兩款差別在運作時脈及快取規格，但均採用8組P Core與8組E Core構成設計版本，以及採4組P Core與8組E Core的設計版本

目前暫時還無法確認Intel預計何時對外公布此款處理器，而在市場定位上可能是與AMD去年開始在Ryzen系列處理器增加HX規格設計的作法抗衡，藉此瞄準更高效能筆電產品設計需求。

另一方面，在同樣基於「Alder Lake」架構設計中，Intel也計畫推出熱設計功耗僅在5W，最高對應7W運作功耗的Core M系列，主要是針對平板類型裝置打造，預計會推出1組P Core與4組E Core的設計，但規格上會在整合顯示區分64組EU與48組EU設計版本。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦