這麼凹？京東方公布旗下N字形凹折螢幕設計 可切換3種尺寸

在華星光電推出Z字形的凹折螢幕手機原型之後，京東方稍早也宣布推出能以N字形使用的可凹折AMOLED螢幕，同時實現內折、外折設計，藉此對應5.6吋、8.6吋，以及最大12.3吋的螢幕使用模式。

在先前市場對於單次凹折設計的螢幕使用模式，多半認為雖然可以讓螢幕可使用面積增加，但實際增加幅度並不算大，因此實際使用體驗並沒有太大差異。不過，如果是像京東方此次提出的N字形可凹折螢幕，或是華星光電打造的Z字形可凹折螢幕，則可讓螢幕尺寸前後可使用面積明顯不同，進而創造不同使用體驗。

例如，在一般時候使用5.6吋螢幕，需要隨身觀看影片內容則可將手機掀開以8.6吋螢幕播放，而12.3吋螢幕則可用於定點工作需求，並且對應更細膩的內容操作。

而在京東方此項設計中，螢幕折合為5.6吋時，整體厚度僅為2公分，同時能以5.6吋大小方便攜帶。

此外，在使用壽命部分則可對應20萬次內折耐用度，而外折部分則可支撐10萬次，其中採用京東方自行設計的滑移補償鉸鍊系統，除了強化強度設計，更能對應更小折疊半徑，並且確保內折或外折的穩定性及使用安全。

螢幕凹折面同樣以水滴形式控制形變，但因為內折與外折受力方式不同，因此會有使用壽命上的差異，但基本上都能符合使用者一般使用需求。

目前京東方並未確認此款設計是否會應用在特定業者產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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