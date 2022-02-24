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要贏小米？realme將公布「全世界最快」的快充技術

聯合新聞網 / 楊又肇

realme稍早確認將揭曉全世界最快的快充技術，預計在2月28日於MWC 2022期間正式公布。

不過，realme並未透露標榜全世界最快的充電技術究竟有多快，若以目前手機業者對外公布數據來看，小米日前已經聲稱實現高達200W的有線充電設計，並且能在8分鐘內將4000mAh電池電量充滿。因此，若realme要能聲稱全世界最快的話，其充電技術至少要比小米已經提出的200W有線充電設計還快。

而即便標榜能以更高充電功率讓手機在短時間內充滿電量，能否實際量產成為日常生活可使用產品，顯然又是另一回事，例如小米先前應用在市售手機產品的充電器，最高為120W，顯然尚未將200W有線快充落實在手機產品設計。

但其實充電器對應更高充電功率，並不能反應更快的充電速度，例如日前宣布推出的nubia旗下紅魔7系列雖然直接搭載165W氮化鎵充電器，但實際最高可對應充電功率為135W，並非實際可達165W充電功率表現。

目前還無法確認realme預計採用充電技術細節，但有消息指出將會搭配一組輸出可達20V/10A的200W功率充電器，至於其他細節則有待realme正式在2月28日揭曉。

除了揭曉全世界最快的快充技術，realme也計畫在MWC 2022期間公布realme GT2 Pro國際版本消息，其中主要規格預期與今年初在中國市場公布版本相同。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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