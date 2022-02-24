iOS 15.4 beta 4測試版本釋出 加強AirTag使用隱私安全、修正誤判AirPods問題
在稍早針對開發者釋出的iOS 15.4 beta 4測試版本中，蘋果進一步強化AirTag反追蹤功能，其中包含在「尋找」 (Find My)介面中強調利用AirTag追蹤他人屬於犯罪行為，另外也修正AirPods Pro、AirPods Max及第三代AirPods若在使用者身邊時，可能會被誤認為未知物品的情況。
此次更新主要呼應日前承諾將加強AirTag使用時的用戶隱私安全，並且修正已知問題。
在此之前，蘋果表示已經縮短偵測使用者周遭可疑AirTag的時長，並且讓使用者能主動搜尋附近一直跟著自己位置，卻不屬於自己所有的AirTag，藉此判斷是否被他人追蹤，此次更新也會再次在設定AirTag過程中加強宣導AirTag僅限用於追蹤個人物品，若未經他人同意使用AirTag追蹤其行蹤，將會構成犯罪，同時執法單位將有權針對此類型為向蘋果索取AirTag關聯蘋果帳號資訊。
另外，蘋果也針對定位追蹤功能作更清楚說明，其中包含如何正確、安全使用AirTag，以及諸如AirPods等支援「尋找」定位配件，並且說明哪些配件會觸發遭他人追蹤警報，以及收到警報之後的合適處理方式，甚至說明如何禁止不明AirTag繼續追蹤個人位置的作法。
此次更加入取消禁用項目安全警報，並且增加自訂追蹤通知設定等項目，而蘋果強調將會持續針對AirTag使用模式進行加強，例如讓使用者能更精準查找身邊未知的AirTag，同時也讓AirTag所發出提示聲更為明顯，以利使用者判斷。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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