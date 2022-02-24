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Intel宣布推出第12代Core P系列、U系列筆電處理器 新產品最快3月上市

聯合新聞網 / 楊又肇
▲Intel宣布推出第12代Core P系列、U系列筆電處理器
▲Intel宣布推出第12代Core P系列、U系列筆電處理器

今年初在CES 2022期間揭曉第12代Core H系列筆電處理器之後，Intel稍早接續推出對應輕薄筆電設計使用的U系列，以今年首度增加的P系列處理器也正式推出，預計會分別應用不同品牌業者所推出的筆電產品，將從今年3月陸續進入市場銷售。

此次推出新款處理器，分別包含6款以28W電功耗運作的第12代Core P系列筆電處理器、7款以15W電功耗運作，以及7款僅以9W電功耗運作的的Core U系列產品，全數均以Alder Lake架構與Intel 7製程技術生產，一樣採用P Core、E Core混合架構設計，最多可對應14核心組合 (6組P Core與8組E Core)，另外同樣整合最高96組CU的Intel Xe顯示設計。

▲第12代Core P系列筆電處理器特色
▲第12代Core P系列筆電處理器特色

▲第12代Core U系列筆電處理器特色
▲第12代Core U系列筆電處理器特色

依照Intel公布數據，第12代Core系列處理器在多線程運算表現將比前一代產品提升70%，3D渲染效能則約提升2倍，影像處理效率相比前一代產品提升約10倍，並且最高支援DDR5或DDR5L記憶體，但也相容DDR4、DDR4L記憶體規格，原生則支援Thunderbolt 4與Intel Wi-Fi 6E無線網路連接設計。

▲在多線程運算表現將比前一代產品提升70%
▲在多線程運算表現將比前一代產品提升70%

▲影像處理效率相比前一代產品提升約10倍
▲影像處理效率相比前一代產品提升約10倍

而此次增加的P系列產品，主要是鎖定主流筆電機種使用，電功耗為28W，最高能以64W電功耗運作，分別推出Core i7-1280P、Core i7-1270P、Core i7-1260P、Core i5-1250P、Core i7-1240P與Core i3-1220P，最高採6組P Core與8組E Core設計，搭載24MB L3快取記憶體，運作時脈最高達4.8GHz，最低則採用2組P Core與8組E Core設計，L3快取記憶體僅有12MB。

▲此次增加的P系列產品，主要是鎖定主流筆電機種使用，U系列則鎖定不同程度的輕薄筆電設計
▲此次增加的P系列產品，主要是鎖定主流筆電機種使用，U系列則鎖定不同程度的輕薄筆電設計

相較先前已經推出的Core H45系列筆電處理器，Core P系列少了一組PCIe 4.0 x8通道，僅保留兩組對應獨立顯示卡等設計，其他則包含支援12組PCIe 3.0通道，並且支援eDisplayPort 1.4b、HBR3、HDMI 2.0b、四組Thunderbolt 4、四組USB 3.0、十組USB 2.0、两組SATA 6。

▲Core P系列筆電處理器
▲Core P系列筆電處理器

至於以15W電功耗運作的Core U系列，則分別推出Core i7-1265U、Core i7-1255U、Core i5-1245U、Core i5-1235U與Core i3-12515U，最高採2組P Core與8組E Core設計，運作時脈最高達4.8GHz，最低則採用2組P Core與4組E Core設計。

另外也包含Pentium 8505與Celeron 7305兩款處理器，分別以1組P Core與4組E Core組成，似乎可以視為先前推出的Lakefield後續更新產品。

▲15W設計的Core U系列筆電處理器
▲15W設計的Core U系列筆電處理器

在電功耗僅9W設計的Core U系列，基本上就是將15W電功耗設計版本降頻，產品型號也相當相似，分別為Core i7-1260U、Core i7-1250U、Core i5-1240U、Core i5-1230U與Core i3-12510U，另外也推出Pentium 8500與Celeron 7300兩款處理器。

▲9W設計Core U系列筆電處理器
▲9W設計Core U系列筆電處理器

15W與9W設計的Core U系列，則是支援LPDDR5或LPDDR4記憶體，僅保留一組PCIe 4.0 x4通道，以及十組PCIe 3.0，同時支援兩組Thunderbolt 4、四組USB 3.0、六組USB 2.0，並未加入支援SATA 6。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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