Panasonic正式揭曉以錄影為重、定位旗艦M43無反相機GH6

原定去年底揭曉的GH6，稍早終於由Panasonic正式揭曉此款定位旗艦的M43無反相機。

以整體來看，幾乎可視為簡化版本的全幅機種S1H簡化版本。

硬體規格方面，GH6採用2521萬畫素設計的Live MOS感光元件與新款影像處理器，藉由畫素位移技術，最高能輸出1億畫素靜態影像，支援最高14fps連拍表現，而在AF-S快門先決或AF-C光圈先決對焦情況下，則會降低至8fps，同時對焦方式採用對比式設計，而非目前主流使用的相位對焦，機身則支援7.5級混合防手震。

外觀部分則延續過往系列機種設計，但因為內建主動式散熱風扇，使得機身略顯厚重，但是可讓5.7K/60p及4K/120p等規格錄影模式下，不再因為機身過熱問題影響最高錄影時間。

影片拍攝功能方面，GH6可對應ProRes、ProRes HQ規格，支援輸出5.7K解析度畫質，並且以最高30fps形式呈現，如果採用MP4 10-bit H.264 / H.265規格錄製，則可達5.7K/60fps表現，另外也支援以4K 10-bit 4:2:2或4K 10-bit 4:2:0規格拍攝，每秒畫格數量分別可達60fps與120fps。

而為了方便拍攝影片，機身同樣採用可外翻、上下傾斜的螢幕設計，並且增加一組專門調整錄音設定的按鍵，同時也在機身正面右下角增加一組偌大錄影按鍵，方便自拍時操作。

其他部分，則包含採用與先前機種相同的368萬點OLED電子觀景窗，放大率為0.76x，而電池則沿用型號為DMW-BLK22的電池，但由於額外增加主動式散熱設計，同時拍攝影像解析度增加，使得電池續航力僅能對應最多380張影像拍攝，相比GH5可達410張的數量略減一些。

儲存介面則採用CFexpress Type B卡槽設計，另外搭配一組支援UHS-II SD記憶卡規格的卡槽，本身也成為第一款支援CFexpress Type B記憶卡規格的M43無反相機產品。

目前支援4K/60fps輸出與機身內錄，未來更可透過韌體更新支援透過USB連接埠將影像直接錄製到外接SSD裝置，以及透過HDMI 2.1介面輸出4K/120fps畫面。

GH6預計在今年3月上市，單機身建議售價則是26.3萬日圓，搭配徠卡DG 12-60mm鏡頭的組合售價則約為33.7萬日圓。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦